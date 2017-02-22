أشاد مدير التسويق والعلاقات العامة والإعلام في جمعية المنابر القرآنية حسين العنزي بجهود الشركة الكويتية للاتصالات «فيفا» من خلال شراكة التعاون مع جمعية المنابر القرآنية بتدشين خدمة التبرع عبر الرسائل القصيرة «SMS» لعملاء الشركة.

وأكد العنزي أن تلك الخطوة تأتي ضمن سعي الجمعية المستمر لتسهيل خدمات التبرع لعملائها الكرام لدعم مشاريعها القرآنية من خلال الأجهزة الذكية، موضحا أنه تم تخصيص أربعة مشاريع قرآنية للتبرع من خلال تلك الخدمة، حيث يمكن المساهمة بمبلغ دينار واحد فقط في مشروع «بر الوالدين» بإرسال الرقم 1 إلى رقم الخدمة 50484 أو في مشروع «كفالة حافظ» بإرسال الرقم 2، أو في مشروع «تصحيح قراءة سورة الفاتحة» بإرسال الرقم 3، أو في مشروع «ألم لخدمة القرآن الكريم» بإرسال الرقم 4.

ودعا كل مواطن ومقيم على هذه الأرض المباركة إلى المشاركة في الأجر والثواب من خلال التبرع ولو باليسير من ماله لدعم هذه المشاريع القرآنية، ممتثلا قوله صلى الله عليه وسلم: «خيركم من تعلم القرآن وعلمه».

وأكد العنزي أن حصول «المنابر القرآنية» على شهادة الجودة والتميز «الأيزو 9001/2015» يلقي علينا المزيد من المسؤولية المجتمعية إزاء عملائنا الكرام، مثمنا في الوقت ذاته دعم أهل الخير وأصحاب الأيادي البيضاء لأعمال وأنشطة ومشاريع الجمعية، والتي بفضل الله صارت تؤتي أكلها وأينعت ثمارها في سبيل خدمة كتاب الله ونشر علومه بالحكمة والموعظة الحسنة.

وأوضح العنزي أن «المنابر القرآنية» تسعى إلى تحقيق الريادة والتميز في مجال خدمة القرآن الكريم وأهله، ونشر علومه بين جميع شرائح المجتمع، كونها أول جمعية كويتية متخصصة في خدمة القرآن الكريم، مبينا سهولة التواصل مع الجمعية من خلال الخط المباشر 97166611 أو عبر حساباتها في وسائل التواصل الاجتماعي.