أطلقت «نماء» للزكاة والخيرات بجمعية الإصلاح الاجتماعي حملة تحت شعار «الكويت تستاهل» وذلك في إطار مشاركتها بالاحتفالات الوطنية للبلاد وسعيها الدائم لتعزيز قيم المسؤولية المجتمعية وحب الوطن وتبيان الإنجازات التي تحققت من خلال تواريخ مهمة في تاريخ الكويت.

وهنأ رئيس مجلس الإدارة في «نماء» للزكاة والخيرات حسن الهنيدي صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد والقيادة السياسية ومجلس الأمة والشعب الكويتي بمناسبة احتفالات الكويت الوطنية.

وأشار الهنيدي إلى أن حملة «الكويت تستاهل» تهدف إلى إبراز بعض التواريخ المهمة في تاريخ الكويت والتي كان لها أثر واضح في تغيير مجرى الحياة سواء على المستوى الإنساني أو التعليمي أو الحضاري أو الاقتصادي، وذلك في إطار بث روح الإيثار وحب الوطن وإبراز قيمة الوطن وأهمية الذود عنه والمحافظة عليه وتعزيز أمنه واستقراره كإطلاق أول شحنة نفطية كويتية عام 1946 واعتماد الدستور الكويتي في عام 1962 وافتتاح جامعة الكويت عام 1966 والتحرير وعودة الشرعية في العام 1991 وحصول صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد على لقب قائد العمل الإنساني عام 2014 وغيرها من المحطات المهمة التي كان لها أثر واضح في تاريخ الكويت.

وأوضح ان الحملة انطلقت هذا الأسبوع عبر فروع نماء المنتشرة في مختلف محافظات الكويت وتهدف أيضا إلى إبراز قيمة وأهمية العمل الخيري والإنساني في الكويت وطرح العديد من المشروعات الإنسانية التي تخدم ذوي الحاجة، مبينا أن الله سبحانه وتعالي حفظ الكويت بفضل حب أهلها للعمل الخيري وتسابقهم فيه.