الملا: 300 متسابق شاركوا في فعاليات المسابقة

أكد مدير إدارة مساجد حولي د.خالد الحيص أن صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم اهتموا بالسنة النبوية الشريفة كما اهتموا بالقرآن، ولكنهم لم يدونوا الأحاديث النبوية في الكتب حتى لا يختلط كلام الرسول بكلام الله، واكتفوا بحفظ الأحاديث في صدورهم وتبليغها لمن بعدهم كما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم، من هنا لابد أن نهتم بعلوم السنة عن طريق تشجيع الحفظة وعلماء الحديث الشريف، ودعم وتحفيز البحث العلمي في مجال السنة النبوية، وتعريف العامة وتقريبهم من السنة عموما.

ووجه الحيص خلال كلمته التي القاها في حفل ختام مسابقة الألباني 12 لحفظ السنة النبوية في مسجد شاهه العبيد بميدان حولي الشكر للشيخ فهد الملا وفريق عمل مسجد شاهة العبيد لحسن تنظيمهم للمسابقة.

من جانبه قال إمام المسجد الشيخ فهد الملا إن المسابقة عمرها ١٢ عاما، وتراعي في تصنيف فروعها التنافسية مختلف الأعمار، وتشمل الجنسين ذكورا وإناثا، وخصصت جوائز نقدية لكل الفروع، موضحا أنها تضمنت ٤ فئات براعم متوسط شباب كبار، عدد الذين دخلوا التصفيات قرابة ٣٠٠ فرد من الجنسين، مشيرا إلى أن الأحاديث المطلوب حفظها، منتقاة من كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله، ومن كتاب رياض الصالحين.

وتابع: نحن بحاجة لدعم مثل هذه المسابقات التي تعتني بتحفيظ السنة وخصوصا أنها قليلة، كما أن المسابقة بحاجة إلى دعم ورعاية، فجميع المشايخ في التحكيم متطوعين، وكذلك المشرفون ونعتمد في تحصيل الدعم على المساهمات الفردية.