دعت اللجنة المنظمة لقريـة صباح الأحمــد التراثية المواطنين والمقيمين وأبناء دول مجلس التعاون الخليجي لحضور الفعاليات والأنشطة الخاصة ضمن مهرجان الموروث الشعبي الخليجي التي تتزامن مع احتفالات الأعياد الوطنية التي ستنطلق بدءا من غد الخميس وتستمر الأيام اللاحقة، والتي ستشهد في يومي الخامس والسادس والعشرين من شهر فبراير الجاري احتفاليات ومسابقات وجوائز بمواكبة إعلامية من إذاعة وتلفزيون الكويت.

وقال مدير القرية سيف الشلاحي في تصريح صحافي ان القرية أعدت برامج متنوعة ومسابقات وجوائز قيمة للحضور انطلاقا من رسم البهجة والفرحة في أعيادنا الوطنية لدولتنا الحبيبة الكويت، لافتا إلى أنه سيجري السحب على جوائز قيمة بينها سيارات، إضافة إلى إقامة فعاليات متعددة تشارك بها فرق شعبية كويتية ومصرية وتونسية.

وأشار الشلاحي إلى أن مسابقة القدرة والتحمل للخيول ستنطلق في الخامس والعشرين من الشهر الجاري بمناسبة العيد الوطني بعدما أغلق باب الاشتراك اليوم، وسيتم خلالها توزيع جوائز عشر سيارات على الفائزين، حيث سينال الفائز من فردي الفرسان الكويتيين سيف صاحب السمو أمير البلاد وسيارة، كذلك سيحصل الفريق الخليجي الأول على ذات الجائزة، بينما ستنال المراكز الأولى على جوائز عبارة عن سيارات.

وبين الشلاحي أن مسابقة القدرة والتحمل وضعت لها شروط وقوانين محددة بينها التزام الفارس بالزى الرسمي في البطولة، كما يمنع دخول السيارات في مسار السباق، كذلك فإن المسافة 120 كم توزع عبر أربع مراحل، المرحلة الأولى 35 كم، المرحلة الثانية 35 كم، المرحلة الثالثة 30 كم، المرحلة الرابعة 20 كم، لافتا إلى أن مهرجان الموروث الشعبي سيطلق خلال الأسبوع المقبل مهرجان الماعز القزم ضمن إطار الفعاليات المتعددة التي يحتضنها المهرجان في موسمه الرابع.

من جهة أخرى دعا الشلاحي الجمهور الكويتي والخليجي ومتذوقي الموروث الشعبي الشعري لحضور المحاورة الجماهيرية التي ستقام يوم غد في قرية صباح الأحمد للموروث الشعبي على طريق السالمي (الكيلو 59)، بمشاركة نخبة من كبار الشعراء في منطقة الخليج العربي بينهم سلطان الهاجري، سعود العبدلي، سعود الهطلاني، ملفي المورقي، ذيب الشمري، ومتعب الفقيعي.

مسابقات الموروث البحري تتواصل في ديوانية الصيادين بالسالمية

تواصلت مسابقات الموروث البحري ضمن مهرجان الموروث الشعبي الخليجي المقام برعاية أميرية سامية باقامة مسابقة صيد الاسماك (الحداق) في ديوانية الصيادين بمنطقة السالمية بمشاركة 85 متسابقا من محبي هذا التراث الأصيل من الكويت والخليج.

وقال رئيس اللجنة المنظمة لمسابقات الموروث البحري الشيخ سالم النواف في تصريح صحافي عقب انطلاق المسابقة ان مسابقات هذا العام تميزت بمشاركة جيدة من رواد ومحبي البحر لاسيما من الشباب، مشيدا باستعدادات مجلس ادارة ديوانية الصيادين بالسالمية وتوفير كافة الامكانيات لانطلاقها.

واشار الشيخ سالم النواف إلى تجهيز ديوانية الصيادين في السالمية مركبا طبيا لمرافقة قوارب المتسابقين إلى البحر والاستعانة برجال خفر السواحل للمساهمة بتنظيم السباق والحفاظ على سلامة المتسابقين.

من جانبه، قال رئيس مجلس ادارة ديوانية صيادي السالمية خالد الاذينة في تصريح صحافي مماثل ان المسابقة شهدت مشاركة عدد من ابناء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مشيرا إلى تمديد فترة الصيد حتى الساعة الرابعة مساء لإتاحة الفرصة أمام المشاركين لصيد أكبر عدد ممكن من الاسماك.

واضاف ان الديوانية تقدم كافة الخدمات لروادها وفي مقدمتها المراسي وورش اصلاح السفن، لافتا إلى ان الديوانية تستقبل روادها من كافة الاعمار وتقيم المسابقات في الالعاب الشعبية بشكل دوري.

واعرب الاذينة عن سعادته بإقامة مثل هذه المسابقات التي تسهم في احياء الموروث البحري (الحداق) بين اوساط الشباب.

يذكر ان اللجنة المنظمة لمسابقات الموروث البحري اعتمدت أسماء الفائزين العشرة في مسابقة ديوانية الصيادين في الفنطاس والتي أقيمت اول من أمس الاثنين وشهدت مشاركة 104 متسابقين وأسفرت عن فوز المتسابق عبدالله الدوسري بالمركز الأول وعبدالله الفيلكاوي ثانيا ثم جراح الكندري ثالثا.

كما جاء المتسابق عبدالله الدريعي في المركز الرابع وإبراهيم الهاجري خامسا ووليد الجاركي سادسا وعبدالله العمران سابعا وحسين الهويدي ثامنا ويوسف العلي تاسعا فيما حل بالمرتبة العاشرة المتسابق بدر المريفع.