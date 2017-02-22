كنت دائماً صوت الناس وصوت المرأة ومع حقوق الإنسان على امتداد الوطن والعالم

ماضي الخميس يعلن جائزة سنوية باسم د.سعاد الصباح للإعلاميين الشباب

أسامة أبوالسعود

في أجواء مفعمة بالشعر والأدب، وفي ليلة زينتها درة تاج الشعر العربي الشيخة د.سعاد الصباح، افتتحت الشيخة د.سعاد الصباح مكتبتها الخاصة التي تضم العديد من محتواها الشعري والأدبي الغزير وذلك بمقر الملتقى الإعلامي العربي، وبحضور وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الاعلام بالإنابة الشيخ محمد العبدالله، والأمين العام للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب م.علي اليوحة، ووكيل وزارة الاعلام طارق المزرم ولفيف من أساتذة الشعر والأدب ومحبي شاعرة الكويت والوطن العربي الكبيرة.

وفي تصريحات للصحافيين عقب الحفل، وجهت الشيخة د.سعاد الصباح الشكر لأمين عام الملتقى الاعلامي العربي ماضي الخميس على هذا التكريم، مؤكدة «كما اردد دائما ان اي تكريم لي هو تكريم لوطني وزوجي وأولادي».

وأضافت الشيخة د.سعاد الصباح قائلة «التكريم بالنسبة لي يؤكد حقا ان من زرع حصد، ففي السنوات الاخيرة، ما شاء الله تمطر علي التكريمات، وهذا من فضل ربي، فمن يعمل بإخلاص يجد من يكرمه ويقدر أعماله».

وعن أجمل قصائدها التي تعتبرها الاقرب الى قلبها، قالت د.سعاد الصباح قصيدة «فيتو على نون النسوة» وتلت بعضا من أبياتها، حيث قالت بصوتها العزب، يقولون:

إن الكتابة إثم عظيم..

فلا تكتبي.

وإن الصلاة أمام الحروف.. حرام

لا تقربي.

وواصلت القول «لكنني قربت من الكلمات وتعاملت معه بحرية ومسؤولية، فالحرية مسؤولية، والكاتب هو صوت الناس، وكنت أنا دائما صوت الناس، وصوت المرأة، ومع حقوق الانسان على امتداد الوطن، وعلى امتداد هذا العالم واتساعه». وشددت د.سعاد الصباح على ان «الكتابة بالنسبة لي شيء مقدس، ودائما اكتب وأضع أمامي وما اريد وما يريد الناس من كتاباتي، فلذلك أنا امشي على هذا الطريق، وأتمنى ان تصل كلماتي دائما الى الناس بما تفيض به مشاعر صادقة».

وعن أجمل الاصوات التي غنت قصائدها «لا أستطيع ان اظلم احدا لان هناك الكثير من الاصوات المميزة في العالم العربي غنت قصائدي، منهم الفنانة ماجدة الرومي وهاني شاكر ونجاة الصغيرة وأصالة وليلى غفران، وقد حازت قصائدي في الاذاعة المصرية مرتين الجوائز الاولى».

ووعدت الشيخة د.الصباح في ختام تصريحاتها عشاق أدبها وأشعارها الجميلة بإصدار العديد من الدواوين الجديدة التي تمتع القراء، وتضيف رصيدا جديدا الى مكتبتها القيمة والمكتبة العربية الذاخرة بأعمالها المتميزة.

كنز أدبي

وبدأ الحفل بكلمة للأمين العام للملتقى الإعلامي العربي ماضي الخميس، اكد فيها الابداع المتميز الذي أثرت به شاعرة الكويت والعرب الكبيرة في عطائها وابداعها الشيخة د.سعاد الصباح، حيث اكد ان كتب وأشعار الشاعرة سعاد الصباح قد أثرت الوطن العربي وأضافت للشعر كثيرا في مسيرتها الشعرية، بالإضافة إلى أن مكتبتها بالملتقى الإعلامي العربي التي وصفها بأنها «كنز أدبي لا يقدر بثمن».

جائزة للإعلاميين

وأعلن ماضي الخميس خلال حديثه إطلاق جائزة سنوية باسم الشاعرة د.سعاد الصباح للإعلاميين الشباب والتي ستقام كل عام باسم الشاعرة الكبيرة وتعد الأولى من نوعها في الكويت.

وقدم الخميس في ختام الحفل درع الملتقى الإعلامي تقديرا للشاعرة الدكتورة سعاد الصباح على دورها الكبير في اثراء الشعر والأدب العربي.

تجربة يصعب حصرها

من جانبه، تناول الأديب د.نزار العاني خلال حديثه في الملتقى موضوع «الكتابات النقدية حول تجربة الشاعرة سعاد الصباح»، مشيرا الى ان تجربة الشاعرة يصعب حصرها في محاضرة أو ندوة لشموليتها وتنوعها.

وقال العاني ان الشاعرة د.سعاد الصباح منذ كتبت قصيدتها الأولى وإلى اليوم «تمسك بخيط من حرير وفي طرف الخيط طائرة ورقية ملونة تتأرجح مختالة بين وسادة الريح وأحلام الزرقة الساحرة وترنو طائرة الشاعرة أو قصيدتها على فضاء الأماني السارحة بين الغيوم وتجمع الضوء والندى لتسقيه الظامئين للحب».

واستعرض ستة كتب اختلفت أعمار كتابها ودرجات تحصيلهم ومناهجهم ومن أقطار عربية مختلفة أجمعوا على الاشادة بتجربة سعاد الصباح الشعرية.

مسيرة حافلة

من جهتها، تطرقت الأستاذة في جامعة الكويت د.نورية الرومي الى تجربة الشاعرة في الكويت ودورها المهم في مسيرة الشعر من خلال كتابتها التي تناقش من خلالها الكثير من القضايا الأدبية والتي تسلط من خلالها الضوء على بعض التجارب الأدبية المهمة في الشعر.

بدورها، وصفت الإعلامية أمل عبدالله الشاعرة الشيخة سعاد الصباح بـ «أنها من اهم رائدات المرأة العربية»، وذلك من خلال تقديمها في كتاباتها نموذج المرأة العربية المثقفة بلا إفراط أو تفريط.

وقالت إن الشاعرة كانت ولا تزال تدعو بلا كلل ولا ملل إلى إعطاء المرأة العربية المزيد من الحقوق والحريات على الدوام وهي راعية الثقافة والآداب والفنون والعلوم التي كرست أدبها من أجل تعزيز وضع المرأة العربية منذ ستينيات القرن الماضي من خلال العديد من الدواوين والمجموعات الشعرية.

يذكر أن د.سعاد الصباح تقلدت عددا من المناصب، فهي عضو في رابطة الأدباء الكويتيين والمجلس الاستشاري الأعلى للتربية واللجنة العليا لتدعيم التعليم.

وقد أنشأت مركز المرأة للمعلومات بالجمعية النسائية الاجتماعية وتولت رئاسته.

وحصلت على عضوية عدد من المجالس خارج الكويت منها اللجنة التنفيذية للمنظمة العالمية للنساء المسلمات لجنوب شرق آسيا ومجلس الأمناء لمؤسسة التعاون بجنيف ومركز الطاقة بجامعة ساري جلفورد التي حصلت منها على الدكتوراه وكانت عضوا مؤسسا للمجلس العربي للطفولة والتنمية بالقاهرة.

كما نالت الدكتورة سعاد جائزة المرأة العربية لعام 2016 نظير دورها البارز في تعزيز وضع المرأة العربية وخدمة الثقافة وفنون اللغة العربية.