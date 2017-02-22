المرزوق: الفحل «أناستا حجازي» ساهم في إثراء برامج الخيل العربية ويعتبر من الفحول النادرة

الكتاب يتضمن عرضاً لدوره الكبير في إحداث نهضة ببرامج تربية الخيول العربية

ندى أبو نصر

أكد الرئيس الفخري لمركز الجواد العربي (بيت العرب) محمد جاسم المرزوق أن الفحل أناستا حجازي كان له دور كبير في إحداث نهضة في برامج تربية الخيول العربية المصرية في الوطن العربي التي تعود جذورها إلى الجزيرة العربية.

وقال خلال حفل إطلاق كتاب «أناستا حجازي» لمؤلفته جودي فوربس بحضور مدير مربط الشقب في دولة قطر الشيخ حمد بن علي آل ثاني وأعضاء مجلس الأمناء والمربين ولجان التحكيم، إن الكويت قامت باستيراد هذا الفحل في وقت متقدم، وساهم في إثراء برامج الخيل العربية ويعتبر اليوم من الفحول النادرة، حيث حقق بصمات مهمة في الإنتاج من حيث قوة الذكور والإناث التي أنتجها.

وأضاف: اليوم نحتفل بوجود الكاتبة جودي فوربس وهي منتجة ومربية هذا الفحل وهذا الكتاب من كتبها الأخيرة التي أنجزتها، مشيرا إلى أن للفحل أناستا حجازي دورا أيضا في إنتاج الخيل العربية ككل وتطويرها سواء في دولة قطر او جمهورية مصر العربية او السعودية، والكتاب يتحدث عن تاريخ هذا الفحل من فترة الولادة والنمو حتى الاستيراد إلى الكويت ودوره في الكويت والوطن العربي ومركز الجواد العربي ونهوضه وتطوره.

وأوضح المرزوق أن الكتاب من الكتب المهمة في تاريخ الخيول العربية على مستوى العالم وسيتم بيعه لمن يحب اقتناءه بالكويت في مركز الجواد العربي وفي الولايات المتحدة الأميركية والمنظمات في أوروبا، وهو مادة خصبة وثرية في المعلومات تفيد أي شخص مهتم بالجواد العربي.

من جانبه، قال رئيس مجلس الأمناء في مركز الجواد العربي (بيت العرب) علاء الرومي ان الحفل يتضمن عرضا مميزا لخيل مركز الجواد العربي من ضمن انشطة بطولة كأس الأمم للخيل المصرية التي أقيمت الأسبوع الماضي والذي تلاه برنامج زيارة أصحاب المزارع والمنتجين في الكويت للمزارع.