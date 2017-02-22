آلاء خليفة

تنبؤات الموضة للخمسة عشر عاما القادمين عنوانها «البساطة» وليس من الضروري ان يتم عمل تسريحة خاصة للمناسبات والسهرات والأناقة مطلوبة للرجل والمرأة.

هذا ما اكدته خبيرة إطلالات النجوم مايا حداد في حديثها الخاص لـ«الأنباء» على هامش ورشة العمل التي قدمتها في «جي دبليو ماريوت» بعنوان «تنسيق الملابس والمظهر»، بتنظيم من أكاديمية THE AGENDA beiruit، حيث إن حداد تعمل في مجال تنسيق الملابس منذ 12 عاما في الوطن العربي وشاركت في تنسيق ملابس لأفلام ومسلسلات عدة ما بين جمهورية مصر العربية ولبنان ودول الخليج.

وقالت حداد: قدمت خلال ورشة العمل خبرتي خلال تلك السنوات لكل من يرغب في العمل بهذا المجال، وأيضا لجميع النساء اللواتي لديهن اهتمام بتنسيق الملابس وكل ما يتعلق بجمال المرأة ليس فقط في مجال الأزياء وإنما أيضا العناية بالبشرة والشعر وبشكلها الخارجي بشكل عام.

وتحدثت حداد خلال الورشة عن كيفية اختيار قصة الشعر وشكل الحواجب وألوان الملابس التي تليق مع لون البشرة وغيرها من التفاصيل التي تخص المرأة.

وسألنا حداد عن رأيها في ذوق المرأة الكويتية بشكل خاص، فقالت: المرأة الكويتية راقية جدا في اختياراتها وتهتم بالموضة والجمال والأزياء وهذا الأمر ليس بغريب على المرأة الكويتية، فهي متميزة منذ القدم ولكن ما زاد من التأكيد على ذوقها الرفيع انتشار وسائل التواصل الاجتماعي التي أظهرت لنا نساء كويتيات متميزات في مجال الأزياء والموضة والأناقة والعناية بالبشرة والجسم، ومنهن على سبيل المثال لا الحصر خبيرة التجميل حنان النجادة وأيضا الفاشينيستا دانة الطويرش وغيرهما من النساء الأنيقات.

وأكدت حداد انها تتابع الكثير من السيدات الكويتيات عن طريق «سناب شات» وهن اكثر نساء الخليج انفتاحا في التواصل مع الآخرين، ناصحة النساء بالاهتمام والعناية بالبشرة والجسم والشعر، لكن ليس الاهتمام الزائد عن اللزوم الذي بالنهاية يصل بالمراة لتصبح «لعبة بلاستيكية»، موضحة أن على المرأة أن تختار ما يناسبها ويتناسب مع طبيعتها سواء فيما يخص الازياء وايضا فيما يخص جمال بشرتها وشعرها.

كما نصحت المرأة ان تحافظ دائما على جمالها وان تبحث عما يتناسب معها وما تحتاجه بالفعل، لافتة إلى أن النساء العربيات خلال السنوات العشر الأخيرة اصبح لديهن اهتمام باقتناء الماركات بل وإن مصممي تلك الماركات العالمية أصبحوا يصممون أزياء خاصة بالمرأة العربية تتناسب مع طبيعتها وعاداتها وتقاليدها ومنها ما يتناسب مع المرأة الخليجية بشكل خاص.

وتحدثت حداد عن منسقة الملابس قائلة: «الستايلس» هي ليست مصممة ازياء وإنما يكون تركيزها على تنسيق الملابس ومساعدة الاخرين على اختيار الملابس بما يتناسب معهم، موضحة ان تسريحة الشعر في المناسبات لابد ان تتناسب بشكل متناسق مع موديل الفستان، مضيفة أنه ليس من الضروري ان ترتدي المرأة ماركة معينة للازياء والحذاء والشنطة، بل يمكنها ان تختار من كل «براند» ما يناسبها وتقوم بالتنسيق بينها بشكل جمالي وانيق.

وذكرت ان «اللوك اليومي» للمرأة يعتمد على طبيعة عملها ومكان عملها ولابد ان تكون للمرأة جرأة في ان تحدد الاخطاء سواء في اختياراتها الملابس او في العناية بجمالها وان تلجأ للمتخصصين في هذا المجال وتستمتع لارائهم ونصائحهم.

ووجهت حداد رسالة شكر وتقدير لكل سيدة كويتية حرصت على حضور ورشة العمل، املة ان يكونوا قد استفادوا مما تم طرحه خلالها، لافتة الى انها المرة الاولى التي تقدم فيها ورشة عمل في الكويت، موضحة انه قدمت مؤخرا ورشة عمل في جمهورية مصر العربية وورشة العمل القادمة لها ستكون في دولة قطر.