عدم اكتمال التجهيزات اللوجستية يعوق الموظفين عن القيام بمهام عملهم

المكاتب غير ملائمة لاستعراض المخططات

دارين العلي

طالب موظفو إدارة التمديدات في وزارة الكهرباء والماء بإعادة النظر في تأهيل مقر عملهم الجديد في صبحان والذي يفتقر إلى بعض الوسائل مما يعرقل عملهم بسبب عدم استكمال التجهيزات اللوجستية للمبنى الذي كان مخزنا أساسا وتم تحويله إلى إدارة مستقلة بذاتها.

وقال الموظفون إنه بالرغم من اتساع المبنى، إلا أن نقص الخدمات يضع الموظفين في حالة من عدم الاطمئنان خصوصا مع اقتراب فصل الصيف وموجات الحرارة والعواصف الترابية التي يمكن أن تؤثر على المبنى الذي يرون أنه غير مطابق للمواصفات.

وأبرز المشاكل التي يواجهها الموظفون في المبنى الذي انتقلوا إليه منذ 4 أشهر- على حد قولهم - الروائح الكريهة والمزعجة الصادرة من دورات المياه غير المجهزة، والتي سعى قطاع الخدمات الفنية والمشاغل الرئيسية في الوزارة إلى تلافيها والعمل على معالجة مشكلتها، لكن الموظفين يتخوفون من عودة هذه الروائح مستقبلا مع ارتفاع درجات الحرارة.

ومن الأمور التي تقلق راحة الموظفين هي المدخل الرئيسي للإدارة غير البارز على الطريق العـام الخطـر في صبحــان إضافــة إلى انه غير مؤهل ممـا يـؤدي إلى تطاير الحصى والإضــرار بسياراتهم، حيـث يفضلـون الدخــول من المدخــل الرئيسي للمشاغل، ما دفع بالموظفين إلى المطالبة ببدل الخطر الذي يواجهونه في طريق الدخول والخروج من الإدارة.

ويعاني الموظفون أيضا من عدم وجود شركة نظافة للاهتمام بالمكان وعدم وجود كافتيريا ما دفع بهم إلى شراء أدوات التنظيف وثلاجة خاصة يستخدمونها لحاجاتهم.

ومن الجدير ذكره أن اتساع المكان لم يوفر للمهندسين المعنيين بدراسة المخططات مكاتب مناسبة لأداء عملهم حيث تم تقسيم المكاتب الخاصة بهم بأحجــام صغيرة لا تســع المخططــات وتم وضع اكثــر من مكتب في غرفة واحدة ما يعوق عمل هؤلاء الموظفين.