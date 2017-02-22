محمد راتب

أعلن رئيس لجنة المشتريات في جمعية الشهداء التعاونية مصعب الانصاري انطلاق احتفالات الجمعية بالاعياد الوطنية يوم الجمعة المقبل بتنظيم مهرجان تسويقي ويوم ترفيهي بأنشطة وفعاليات متنوعة.

وبين الانصاري في تصريح صحافي أن اليوم الترفيهي في مركز الضاحية سيكون مميزا بكل المقاييس، حيث سيشتمل على مسابقات وفعاليات متنوعة وتوزيع للهدايا على الصغار والكبار وسترفرف الزينة والاعلام على كل زواياه، بالاضافة الى انشطة خاصة بالاطفال لتذكيرهم على الدوام بهذا اليوم المبارك ذكرى العيد الوطني ويوم التحرير.

وفيما يتعلق بالمهرجان التسويقي، اشار الى انه يشتمل على أكثر من 100 سلعة وصنف من المنتجات الاساسية والاستهلاكية بتخفيضات هائلة تصل الى أكثر من 50%‏، لافتا إلى أن المهرجان سينطلق في السوق المركزي والفروع اعتبارا من يوم الجمعة ولمدة 5 أيام بالتوازي مع تخفيضات على الخضار والفواكه، داعيا الى الاستفادة من حرق الاسعار والحصول على المنتجات بأقل الاثمان، والاستمتاع بالأجواء الاحتفالية بصحبة الأهل والابناء.