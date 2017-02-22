محمد راتب

أسفرت انتخابات مجلس إدارة جمعية حطين التعاونية عن فوز علي حاجي قاسم بالمركز الأول حاصدا 205 أصوات، تلاه نادر أحمد الكندري 162 صوتا، وحل ثالثا عبدالله مال الله 144 صوتا، ثم سليمان زايد المكيمي 137 صوتا، وجاء خامسا احمد صالح الفرحان 114 صوتا، تلاه عبد اللطيف القبندي 111 صوتا، وفي المركز السابع مشعل الشرف 108 اصوات، ثم وليد الحشاش 105 أصوات، وحل تاسعا احمد الشهاب 66 صوتا.

وكانت الانتخابات التكميلية قد تمت لاختيار 4 أعضاء فقط بعد خروج العدد عينه بالقرعة، وتمخضت عن عودة عضوين من المجلس السابق هما سليمان المكيمي وعبدالله مال الله، ودخول عضوين جديدين هما علي حاجي قاسم ونادر الكندري، وذلك بحضور ومراقبة وزارة الشؤون وسط أجواء تنافسية وحضور لافت من المساهمين الذين ادلوا بأصواتهم وفق نظام الصوت الواحد، ليبدأ المجلس الجديد عمله في الانجاز والتطوير وتحقيق الطموحات وتلبية احتياجات وتطلعات المساهمين.