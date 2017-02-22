محمد راتب

اختتمت بطولة القيروان لكرة القدم بحضور اللاعب الدولي جاسم يعقوب وبحضور مختار المنطقة صباح العنتري ورئيس مجلس ادارة الجمعية المهندس ناصر المطيري ونائب مجلس الإدارة زيد هادي العازمي وأمين السر وليد يعقوب والأعضاء خالد المنصوري وسلمان اللافي العنزي ومركز الأمل فهاد العريمان بفوز فريق حمد الفضلي، ومن ثم توج اللاعب جاسم يعقوب بمناسبة اختياره ضمن ٤٨ اسطورة في العالم وسط حضور كثيف.

وقال رئيس مجلس ادارة جمعية القيروان المهندس ناصر شليويح المطيري ان الجمعية حريصة كل الحرص على إقامة الأنشطة التي تحتاج اليها المنطقة فلا شك ان البطولة لها أهمية كبرى لدى مجلس الادارة لان الرياضة صحة لجسم الانسان ونحن نعتمد اعتمادا كليا على شبابنا اذا نحرص كل الحرص على إقامة الأنشطة الرياضية لهم.

من جهته، تم امس تكريم اللاعب المرعب جاسم يعقوب بعد اعلان الاتحاد والاحصاء انه تم اختياره ضمن ٤٨ اسطورة هدافين في العالم وهذا رفعة رأس لكل الكويتيين من واجبنا ان نحتفل به.