كريم طارق

أشارت وزيرة الشؤون ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح إلى أنه وفق التشكيل الوزاري الجديد تم تحديد اختصاصات وزارة الشؤون، وذلك من خلال مشروع مرسوم وزارة الشؤون مع إلغاء الجهات التي أصبحت مستقلة أو لا تتبع الوزارة مثل الهيئة العامة للقوى العاملة والأندية الرياضية والكشافة، بينما تمت إضافة الجهات التابعة لها مثل المقاهي الشعبية، مشيرة إلى أنه وفقا لذلك أصبحت المقاهي الشعبية تحت إشراف رسمي من قبل الشؤون.

جاء ذلك في تصريح صحافي لها مساء أمس الأول على هامش افتتاح معرض التراث في مقهى السالمية الشعبي مساء أمس الأول تحت رعاية الوزيرة الصبيح بمناسبة احتفالات الكويت بالأعياد الوطنية، وبمشاركة العديد من أصحاب المشروعات الصغيرة ووفد من المشاركين في «الملتقى الأول لتمكين المرأة العربية الصماء في الحياة العامة».

وأعربت الصبيح عن سعادتها بوجودها في مقهى السالمية الشعبي بمناسبة الأعياد الوطنية، وذلك لافتتاح معرض التراث، مشيرة إلى أن وجود بعض المشاريع الصغيرة في هذا المعرض الذي تحتضنه المقاهي الشعبية يخدم شريحة جيدة من الشباب الكويتي، وكذلك فئة المتقاعدين والرعيل الأول، ويساهم في تبني أفكارهم ومشروعاتهم.

كما رحبت الصبيح بضيوف الكويت من البرلمان البرازيلي وبعض الدول العربية بمناسبة زيارتهم المعهد العربي للتخطيط لعقد مؤتمر يهتم بشؤون المرأة العربية «الصماء» وسبل تمكينها في الحياة العامة.