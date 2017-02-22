معرض الأسر المنتجة الدائم والذي يخدم فئة عريضة من المجتمع

كريم طارق

أكد وكيل وزارة الشؤون د.مطر المطيري أن تحويل فئة متلقي المساعدات الاجتماعية إلى منتجين يكسبون دخلهم من أعمالهم من الأهداف المهمة والحيوية للوزارة، لافتا إلى أن «الشؤون» دأبت على هذا النهج منذ أمد بعيد لتعزيز القدرات الإنتاجية لتلك الشريحة المهمة في المجتمع.

جاء ذلك في تصريح صحافي للمطيري صباح أمس على هامش حفل إدارة الرعاية الأسرية الخاصة بمشروع «من كسب يدي» بمناسبة احتفالات الكويت بالأعياد الوطنية تحت شعار «شبابها أملها»، وسط حضور وكيل وزارة الشؤون المساعد لقطاع التخطيط والتطوير الإداري مسلم السبيعي، ومديرة إدارة الرعاية الأسرية فايزة الفيلكاوي، وعدد من مسؤولي «الشؤون» وجمعية مشرف.

ولفت إلى أن معرض الأسر المنتجة الدائم والذي يخدم فئة عريضة من المجتمع عبر ما يقدمه من تدريب ومساعدة لتلك الأسر يعد واحدا من ضمن أبرز مشروعات الوزارة وإنجازاتها، لافتا إلى أن الشـؤون لديــها أعداد كبيرة من مشروعات الأسر المنتجة وأصحاب الحرف بالشراكة مع الأمم المتحدة وعدد من المنظمات الدولية والمجتمع المدني لتقدم التدريب والاستشارات وتسهل لها الإجراءات لاستكمال عملهم كمحفز لهم، مبينا أن نتائج مشاريع الوزارة تمثلت في عمـل حاضنات لتلك المشاريع ما ساعد العديد مــن تلك الأســر على افتتاح محــلات لتسويق أعمالهم.

وتوجه المطيري بالشكر لجمعيتي مشرف والسلام على مساعدتهم للأسر المنتجة عبر المباني وتسهيل عملهم، مشيرا إلى أن مشروعات الأسر المنتجة تتبع إدارة الرعاية الأسرية في قطاع التنمية بوزارة الشؤون إشرافا ورقابة.

وفيما يتعلق بقرار مجلس الوزراء الصادر أول من أمس والخاص بفصل وزارة الشؤون عن العمل، لفت المطيري إلى أنه بعد فصل قطاع العمل عن وزارة الشؤون وتسميته بالهيئة العامة للقوى العاملة بموجب المرسوم 2013/9، طلبت وزارة الشؤون من مجلس الوزراء الفصل النهائي ليصدر القرار أول مــن أمــس بإعـادة تسمية الوزارة والاكتفاء بتسميتها وزارة الشؤون الاجتماعية فقط، موضحا أن القرار صدر بتحديد اختصاصات الوزارة كما كانت في السابق، مشيرا أيضا إلى أن قرار مجلس الوزراء أضاف اختصاصين بخصوص الرعاية والتنمية لإشراك أكبر قدر ممكن من فئات المجتمع.