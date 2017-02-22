أعلن الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية عن أنه اصدر 8224 مراسلة لعدد من الجهات الحكومية وغير الحكومية تتعلق بمعاملات المقيمين بصورة غير قانونية عام 2016.

وقال مدير إدارة المعلومات في الجهاز عبدالله الفرحان وفقا لبيان صحافي صادر عن الجهاز إن المراسلات استفاد منها 12099 فردا من المقيمين بصورة غير قانونية.

وأضاف ان العدد الأكبر من المراسلات تم توجيهه الى وزارة الصحة بواقع 4432 مراسلة (المواليد والوفيات) تخص 6647 فردا و239 مراسلة (تأمين صحي) وذلك في الفترة من أول يناير وحتى نهاية ديسمبر 2016. وأوضح ان الجهاز وجه 2134 مراسلة لإدارة التوثيقات الشرعية في وزارة العدل استفاد منها 2899 فردا ونحو 948 مراسلة لوزارة الداخلية تخص 1032 فردا في حين تلقت لجنة دعاوى النسب وتصحيح الأسماء في الفترة نفسها 306 مراسلات استفاد منها 565 فردا.

وذكر انه تم أيضا توجيه 68 مراسلة لوزارة الدفاع تخص 573 فردا إلى جانب 97 مراسلة لجهات أخرى استفاد منها 144 فردا.

وأشار الفرحان الى أن عــدد الأفراد الذين تمت دراسة حالاتهــم ممــن قامــوا بتقديم مؤهلاتهم للتسجيل بنظام ديوان الخدمة المدنية وتم اعتمادهم لدى قاعدة الديوان خلال الفترة نفسها بلغ 428 فردا. ودعا أصحاب الشهادات حديثي التخرج من حملة شهادة الدبلـوم وـما فوق ومن تنطبق عليهم شروط التعيين في القطاع الحكومي وفقا لآلية التوظيف المعتمدة مـع ديــوان الخدمة المدنية الى مراجعــة الجهاز المركزي لتحـديث بياناتهـم.