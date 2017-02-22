احتفلت سفارتنا لدى مملكة البحرين بالعيد الوطني الـ56 لاستقلال الكويت والذكرى الـ26 ليوم التحرير، وذلك بحضور رئيس الوزراء البحريني الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة ورئيس مجلس الامة مرزوق الغانم وأعضاء من مجلس الامة والعديد من الشخصيات السياسية والديبلوماسية.

وقال رئيس الوزراء البحريني في كلمة له خلال حفل السفارة مساء امس الأول الاثنين ان مملكة البحرين ودولة الكويت صاغتا عبر تاريخهما المشترك نموذجا متفردا في العلاقات المتميزة بروابط الأخوة والمحبة الصادقة والإيمان الراسخ بوحدة الهدف والمصير في جميع المواقف والظروف. وقدم التهنئة بهذه المناسبة الى صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد والى سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد والى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك والى شعب الكويت، متمنيا للكويت دوام الازدهار والتقدم.

وأشاد بالجهود التي يقوم بها صاحب السمو الأمير في دعم كل ما من شأنه تقوية البيت الخليجي وتعزيز التضامن العربي وفق منهجية ورؤية تستهدف الخير والرخاء للبشرية جمعاء، مستذكرا مواقف الكويت المساندة والداعمة لمملكة البحرين والتي ستظل ماثلة في الذاكرة الوطنية البحرينية.

من جهته اكد سفير الكويت لدى مملكة البحرين الشيخ عزام الصباح ان قيادة صاحب السمو الأمير الحكيمة لمسيرة الخير والعطاء والانسانية اضحت الكويت من خلالها في قلب العالم ومحط انظاره، مضيفا انها حظيت بتقدير واحترام دوليين كبيرين حيث اصبح كل كويتي يفتخر ببلده.

كما احتفلت سفارتنا لدى مملكة المغرب بمناسبة العيد الوطني الـ56 لاستقلال الكويت والذكرى الـ 26 ليوم التحرير بحضور عدد كبير من اعضاء الحكومة المغربية والبرلمان والاحزاب السياسية.

كما حضر حفل الاستقبال اعضاء البعثات الديبلوماسية العربية والاجنبية المعتمدة في الرباط، اضافة الى رؤساء الهيئات العربية والإسلامية والدولية العاملة في المغرب.

ورفع سفير الكويت لدى المغرب عبد اللطيف اليحيا بهذه المناسبة الوطنية أسمى آيات التهاني والتبريكات الى مقام صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الاحمد والى سمو ولي العهد الشيخ نواف الاحمد ولحكومة وشعب الكويت، متمنيا للكويت وشعبها مواصلة مسيرة العطاء والنماء. واعرب السفير اليحيا عن شكره وامتنانه لجميع من شارك الكويت وشعبها افراحها بالاعياد الوطنية، مؤكدا أن حضورهم دليل على عمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين.

من جهته اشاد رئيس مجلس النواب المغربي لحبيب المالكي في تصريح لـ«كونا» على هامش الحفل بالعلاقات الأخوية والتاريخية الراسخة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، معربا عن اعتزاز المغرب دولة وشعبا بالأعياد الوطنية للكويت الشقيقة، كما أعربت وزيرة التعليم العالي المغربية جميلة مصلي في تصريح مماثل عن خالص التهاني والتبريكات للكويت قيادة وحكومة وشعبا بمناسبة الاعياد الوطنية.

كذلك اقامت سفارة الكويت في الهند حفل استقبال بفندق (تاج بالاس) بمناسبة العيد الوطني 56 وذكرى التحرير 26.

وحضر الحفل حشد كبير من المسؤولين في الحكومة الهندية في مقدمتهم وزير الدولة بوزارة الشؤون الخارجية الهندية مبشر جاويد اكبر الى جانب اعضاء البرلمان الهندي ومجموعة من كبار الشخصيات الثقافية والاكاديمية والاعلامية والدينية في الهند وعدد كبير من السفراء الاجانب واعضاء من السلك الديبلوماسي. وتقدم السفير فهد العوضي وحرمه تسنيم العبدالجادر واعضاء البعثة الكويتية حفل الاستقبال.

كما رفع السفير العوضي الى مقام صاحب السمو الامير الشيخ صباح الاحمد، حفظه الله ورعاه، والى سمو ولي العهد الشيخ نواف الاحمد، حفظه الله، والى الحكومة الرشيدة والشعب الكويتي الكريم اسمى آيات التهاني والتبريكات بهذه المناسبة. وكشف العوضي عن نية البلدين عن تشكيل لجنة مشتركة لتعميق العلاقات في كافة المجالات الاقتصادية والسياسية والثقافية والامنية للمساهمة في فتح عدد من مجالات التعاون بين الجانبين.

وبدوره أقام القنصل العام للكويت في جدة والمندوب الدائم لدى منظمة التعاون الإسلامي وائل العنزي احتفالية بمناسبة العيد الوطني الـ56 للكويت والذكرى الـ26 للتحرير.

وحضر الاحتفال الذي أقيم في فندق (بارك حياة جدة) الأمير فهد بن مقرن بن عبدالعزيز والمدير العام لفرع وزارة الخارجية بمنطقة مكة المكرمة السفير جمال بالخيور وأعضاء السلك الديبلوماسي وعدد من رجال الأعمال والإعلاميين.

وتقدم القنصل العنزي في تصريح لـ«كونا» بأسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، حفظه الله ورعاه، ولسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد والى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، حفظهما الله، والى الشعب الكويتي كافة بمناسبة حلول الأعياد الوطنية.

وأشاد العنزي بالعلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، مؤكدا أنها تزداد قوة يوما بعد آخر في جميع المجالات برعاية كريمة من صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز. وقال ان الكويت تستذكر الوقفة التاريخية والمشرفة للمملكة العربية السعودية قيادة وشعبا مع الكويت أثناء غزو النظام العراقي البائد عام 1990.