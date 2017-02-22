فرج ناصر

أعلن الوكيل المساعد لقطاع هندسة الطرق في وزارة الاشغال العامة م.أحمد الحصان عن 23 افتتاحا جزئيا حتى نهاية العام 2017، مشددا على حرص القطاع على التنسيق مع الادارة العامة للمرور في جميع الافتتاحات المزمعة لضمان سلامة وأمان مرتادي الطرق في كل المناطق.

وقال الحصان في تصريح صحافي إن الافتتاحات المزمعة تأتي في إطار سياسة الوزارة الرامية الى تسلم الاجزاء المنتهية من المشاريع أولا بأول للاستفادة منها في تحديث منظومة الطرق في البلاد وبما يحقق الاهداف المرجوة منها الحد من الاختناقات المرورية ورفع كفاءة الطرق ومعايير الامان والسلامة عليها، مشيرا الى ان مشاريع الطرق احدى ركائز التنمية التي تسعى الحكومة جاهدة لارساء قواعدها لذا يحرص وزير الاشغال العامة م. عبدالرحمن المطوع على دعم ومتابعة كافة مشاريع الوزارة لا سيما مشاريع هندسة الطرق إيمانا منه باهمية هذه المشاريع في إحداث النهضة المنشودة وتحقيق الرغبة السامية بتحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري عالمي.