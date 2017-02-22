قامت المؤسسة العامة للرعاية السكنية صباح أمس بتوزيع بطاقات دخول القرعة للدفعة الخامسة من القسائم الحكومية من الضاحية N4 بمشروع جنوب المطلاع، والتي تشتمل على 270 قسيمة بمساحة 400م2.

كما رفعت المؤسسة تاريخ الأولوية على شقق شمال غرب الصليبيخات، مطالبة المواطنين المتقدمين بطلبات سكن لدى المؤسسة العامة للرعاية السكنية حتى تاريخ 31/12/2003 وما قبل، والراغبين في التخصيص على شقق حكومية في «شمال غرب الصليبخات» والتي تشتمل على 35 شقة بمساحة 400 م2، بمراجعة صالة الخدمة الإسكانية بمبنى المؤسسة اعتبارا من 20 الجاري تمهيدا للنظر في التخصيص لهم، مصطحبين معهم: صورة من البطاقة المدنية للزوج والزوجة والأبناء، صورة من عقد الزواج في حال وجود زوجة ثانية، صورة من عقد الطلاق (لمن لديه مطلقة)، شهادة من وزارة العدل باسم الزوج والزوجة الكويتية أو الخليجية مضافا لها الرقم المدني.