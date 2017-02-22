مريم بندق

قالت مصادر مطلعة فـي تصريحات خاصة لـ«الأنباء» انه يتم الآن إعــداد دراسـة جـدوى لتخصيص مطار الكويت الدولي والهواتف الثابتة.



وأوضحت المصادر انه بعد اعتماد تعديل بعض أحكام قانون التخصيص رقم 37 لسنة 2010، تمت بلورة خطة بالمرافق التي تعتزم الحكومة تخصيصها بعد دراسة شاملة لجميع المرافق الحكومية القابلة للتخصيص.

وأضافت المصادر: سيتم، بحسب الخطة، تنفيذ برمجة زمنية لهذه المرافق التي يأتي على رأسها مطار الكويت الدولي والهواتف الثابتة.

وردا على سؤال حول محطة الشعيبة، أجابت المصادر: تخصيص محطة الشعيبة الشمالية ضمن أولويات المرافق التي يعتزم تخصيصها.



وأشادت المصادر بالعمل الذي تقوم به الآن وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح في حلحلة ملف المجلس الأعلى للتخصيص تمهيدا لاتخاذ قرارات التخصيص المطلوبة من مجلس الوزراء.