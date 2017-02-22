بحث وكيل «الاوقاف» فريد عمادي مع رئيس مجلس ادارة المؤسسة الاهلية لمطوفي حجاح الدول العربية عباس قطان الترتيبات والخدمات المقدمة لحجاج الكويت.



وقال عمادي لـ «كونا» ان عدد الحجاج الكويتيين لهذا العام يبلغ ثمانية آلاف، واكد ان تعليمات الوزارة بهذا الشأن واضحة وصريحة وتؤكد التقيد والالتزام بجميع التعليمات الخاصة واللوائح المنظمة لأمور الحج والحجاج.



واشاد عمادي بما تبذله حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لخدمة حجاج بيت االله الحرام من «توسعات كبيرة» في الحرمين الشريفين والاعمال التطويرية بالمشاعر المقدسة بهدف التسهيل عليهم.



كما نوه بدور المؤسسة الاهلية لمطوفي حجاج الدول العربية ومكاتب الخدمة الميدانية التابعة لها في خدمة ورعاية حجاج دولة الكويت.