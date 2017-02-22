محمد راتب

انتقد النائب حمدان العازمي تعامل الحكومة مع وزير الصحة بشكل غير لائق، حيث رفضت استقالته دون تبرير، ولم تقم بإحالة الوكيل الى النيابة، مشيرا الى ان ما تمت إثارته من ملفات في وزارة الصحة ليست جديدة وتم بحثها مسبقا لاسيما في استجواب الوزير السابق والتي تدينه، وان الوزير الحربي اصلاحي ولم يجد تعاونا من قبل الوكيل.



وعلى هامش افتتاح مركز ضاحية جمعية الاحمدي التعاونية، رفض الابقاء على زيادة رسوم الكهرباء والماء والبنزين، لافتا الى انه تم طلب توضيح ملابسات الاعتداء على النائب السابق مسلم البراك من وزير الداخلية «وسننظر اذا ما كانت الحادثة موجهة ام لا، ولكننا نرفض هذا الاعتداء الصارخ على النائب الفاضل السابق مسلم البراك».



واشار الى ان مستشفى جابر تأخر بما فيه الكفاية، متمنيا الاسراع في انجازه، مبينا ان ازدحام ومشكلة الطرقات تعود الى عدم التنسيق بين «الأشغال» و«الداخلية» وهو أمر مرفوض.