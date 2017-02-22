قامت إدارة السراج المنير التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بعمل معرض (بوث) في مجمع الأفنيوز، من خلال برنامج حملة التسجيل لمراكز السراج المنير، شارك فيه عدد من مشرفي المراكز والمشرفين الإعلاميين، وزعوا «بروشور» التسجيل والحقيبة الإعلامية والتعريف بمراكز الإدارة وأهميتها في خدمة المجتمع والحفاظ على الناشئة واحتوائهم من الأفكار المتطرفة.

وقال مدير إدارة السراج المنير بدر المعتوق في تصريح صحافي إن الإدارة تسعى جاهدة للوصول إلى أكبر شريحة من المواطنين لنشر فكرة السراج المنير وأهميتها في خدمة المجتمع، والارتقاء بمستوى الطلاب العلمي والمعرفي.

وأكد المعتوق أن إدارة السراج المنير تعتبر محاضن تربوية تهتم بالناشئة من عمر 8 سنوات حتى 13 سنة من الجنسين، تكرس لديهم القيم الفاضلة، وتحتويهم من الانحرافات الفكرية والتطرف الذي يهاجم المجتمعات، من خلال مناهج الإدارة الوسطية لنبذ التطرف.

وبين المعتوق أن محاربة الفكر المتطرف مسؤولية الجميع، وتكون من خلال نشر الفكر الصحيح والوسطي، وهذا ما تقوم به الإدارة من خلال مناهجها ومراكزها المنتشرة في مختلف مناطق البلاد، وهي كذلك مسؤولية أولياء الأمور تجاه أبنائهم لضمهم في مراكز محافظة وذات منهج وسطي كمراكز السراج المنير، مشيرا إلى أن الإدارة تقوم دائما بمتابعة المعلمين وتدخلهم دورات تدريبية في المنهج الوسطي وطرق إيصال الأفكار الصحيحة للطلبة.