سمو الأمير ضرب أروع الأمثلة في العمل على نجدة المحتاجين والمنكوبين

للعمل الخيري دور عظيم في حفظ الأوطان ودفع البلاء واتقاء مصارع السوء والآفات

واصلت الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية فعاليات حملتها المجتمعية «الكويت..الخير حافظها» عبر وسائل الاعلام المختلفة، وذلك في اطار مشاركتها بالاحتفالات الوطنية، وسعيها الدائم لتعزيز قيم الأمن والأمان والتوعية بقيمة الوطن وأهمية الحفاظ على وحدته وإبراز الدور الإنساني الرائد للكويت في مختلف أنحاء العالم.

وقال رئيس مكتب الرقابة الشرعية في الهيئة الخيرية علي الكليب في تصريح صحافي إن الهيئة الخيرية أطلقت حملة «الكويت الخير..حافظها» لإلقاء الضوء على عطاء أهل الكويت قديما وحديثا وبيان دور العمل الخيري في حفظ الأوطان ودفع البلاء واتقاء مصارع السوء والآفات والهلكات.

وأشار الكليب إلى إن صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد ما فتئ يذكرنا في العديد من المناسبات بأن الله سبحانه وتعالى حفظ الكويت وأفاء عليها من النعم بسبب حرص أهلها على فعل الخيرات والمسارعة فيها عبر تقديم المساعدات للمحتاجين والمنكوبين في العالم، لافتا إلى إن صاحب السمو الامير ضرب أروع الأمثلة في هذا المضمار من خلال العمل على نجدة المحتاجين والمنكوبين بتنظيم مؤتمرات المانحين وتخصيص التبرعات السخية لضحايا الأزمات حتى توج قائدا للعمل الإنساني وأصبحت الكويت مركزا إنسانيا عالميا.

وتابع: إن أهل الكويت قد جبلوا على حب الخير، ودشنوا عشرات المبرات والجمعيات الخيرية لإدارة الأموال الخيرية في اطار مؤسسي استشعارا بآلاء الله ونعمه عليها وشكرا لله على ما حباهم به من خيرات، وإيمانا بأن العمل الخيري جزء من الهوية الإسلامية الإنسانية للأمة.

وأضاف: إن سجلات المؤسسات الخيرية حافلة بقصص مؤثرة وعظيمة لأهل البذل والإنفاق، تعكس حبهم الفطري لقيم الجود والكرم وإغاثة الملهوف ومسارعتهم لتقديم العون والمساعدة للمكروبين في مختلف أصقاع العالم.

ولفت إلى إن الهيئة الخيرية اعتادت استقبال المناسبات الوطنية الكويتية بالعديد من الفعاليات المجتمعية ومشاركة سفاراتنا في الخارج في هذه المناسبات الطيبة التي يشارك فيها محبو الكويت من المسؤولين والطلبة والأيتام الذين يقدرون عطاء أهل الكويت.

ودعا الكليب أهل الخير إلى مواصلة دعمهم للمشاريع الخيرية والإنسانية مع استمرار موجة البرد والصقيع التي تجتاح المنطقة خلال هذه الأيام واستشعار معاناة النساء والأطفال السوريين واليمنيين الذين يعيشون في العراء وفي مخيمات متهالكة لا تقاوم عاصفة ولا تصد ريحا ولا تمنع مطرا.

وأكد أن العاملين في الحقل الخيري من أكثر الناس إدراكا لقيمة العطاء لما يتلقونه من عبارات الشكر والتقدير لأهل الكويت، وما يلمسونه من تأثير ايجابي للمساعدات الإنسانية التي تخفف معاناة الشعوب المستضعفة والمجتمعات الفقيرة.

وقالت إدارة الاعلام والعلاقات العامة بالهيئة الخيرية إنها جعلت من موقعها الالكتروني http://www.iico.org منبرا لبيان أهداف هذه الحملة وتطبيقاتها، كما دشنت عشرات اللوحات التعريفية في الشوارع والطرقات بالحملة وفروعها بمحافظات الكويت، وأعدت بالتنسيق مع وسائل الاعلام المسموعة والمرئية والمطبوعة العديد من البرامج لبيان هذا الجانب الإنساني التنموي ودوره في إقامة علاقات التعايش والأمن والسلام مع الشعوب.

يشار إلى إن الهيئة الخيرية وزعت على مسؤوليها وموظفيها بطاقات تحمل شعار الحملة «الكويت..الخير حافظها» لتعزيز قيم الولاء والانتماء لهذا الوطن، وبيان أهمية الدور الإنساني الذي يقوم به في تلبية احتياجات المعوزين.