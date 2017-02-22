الكندري: الأساليب الإحصائية تساعد في حل كثير من مشكلات وقضايا المجتمع

تحت رعاية نائب مدير الجامعة للأبحاث الأستاذ الدكتور طاهر الصحاف نظم قطاع الأبحاث بجامعة الكويت ورشة العمل الثالثة لهذا العام للتحليل الإحصائي «SPSS» والأولى على مستوى الكليات العلمية، بعنوان «التحليل الإحصائي باستخدام الحزمة الإحصائية – المستوى الأول: التحليل الإحصائي الوصفي»، والمخصصة لطلبة الدراسات العليا وأعضاء هيئة التدريس في جامعة الكويت، وذلك صباح أمس الثلاثاء في المختبر الإحصائي رقم 5 في مبنى أ. د.فايزة الخرافي في كلية العلوم.

وحاضرت في الورشة د. نورية الكندري الأستاذ المشارك في قسم الإحصاء وبحوث العمليات في كلية العلوم بجامعة الكويت، حيث ذكرت بأن دراسة العديد من الظواهر في حياتنا اليومية والتجارب والأبحاث العلمية لا تكتمل إلا بتطبيق الإحصاء الوصفي والإحصاء الاستدلالي على البيانات التي تم جمعها للكثير من المتغيرات ذات الصلة المباشرة بالظاهرة قيد الدراسة أو التجربة العلمية.

مشيرة إلى أن تحليل تلك البيانات باستخدام الأساليب الإحصائية المتنوعة تمكن الباحث من الوصول إلى قرارت لتعميمها على مجتمع الدراسة، ومن ثم اتخاذ القرارات المدروسة وفق أسس علمية محكمة.

وقد استعرضت د. الكندري للمشاركين بالدورة مبادئ الإحصاء الوصفي وتم تدريبهم على تطبيق تلك المفاهيم من خلال بيانات متنوعة وذلك باستخدام الحزمة الإحصائية SPSS. بالإضافة إلى القدرة على قراءة النتائج وتحليلها إحصائيا.

كما اقترحت ألا يتوقف المسؤولون في قطاع الأبحاث في مكتب نائب مدير الجامعة للأبحاث عن استكمال سلسلة الورش والدورات الإحصائية المتنوعة، وذلك حسب نوعية وطبيعة البيانات التي يتعامل معها طلبة الدراسات العليا وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة، آملة أن تكون تلك الورشة بداية للاستفادة من الطاقات والإمكانيات المتوافرة في قسم الإحصاء وبحوث العمليات متمثلة في أعضاء هيئة التدريس والمختبرات الإحصائية التابعة للقسم لتقديم ورش عمل ودورات واستشارات للكليات العلمية والإنسانية في جامعة الكويت.

ومن جانب، آخر ذكرت مساعدة نائبة مدير الجامعة للأبحاث د. ليلى نايف معروف أن قطاع الأبحاث سيتابع سلسلة الورش والدورات الاحصائية بإذن الله بالتعاون مع أعضاء هيئة التدريس من أقسام الإحصاء من مختلف كليات الجامعة وذلك من منطلق تطوير القدرات البحثية لطلبة الدراسات العليا وأعضاء هيئة التدريس وانعكاس لاستراتيجية جامعة الكويت للارتقاء بالبحث العلمي.