أعلن الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، أن اجمالي القروض المقدمة لدول غرب إفريقيا منذ عام 1962 حتى 31 ديسمبر 2016 بلغ 172 قرضا بقيمة 610.152 مليون دينار كويتي أي نحو ملياري دولار أمريكي.

وقال المدير الإقليمي لدول غرب افريقيا في الصندوق المهندس ثامر الفيلكاوي، اليوم الثلاثاء ،إن قطاع النقل يعتبر من أكثر القطاعات الممولة من قبل الصندوق لدول غرب إفريقيا إذ بلغ مجموعها 90 قرضا بنسبة 54 في المئة من إجمالي القروض المقدمة بقيمة 331 مليون دينار منذ عام 1962.

وبين الفيلكاوي أن عدد قروض قطاع المياه والصرف الصحي بلغ 23 قرضا بقيمة 62 مليون دينار في حين جاء قطاع الزراعة بعدد 20 قرضا وبقيمة 65 مليون مؤكدا أهمية دعم تلك المشاريع ايمانا بالدور المحوري الذي تسهم به في تحقيق التنمية المستدامة.

وأوضح أن قطاع النقل يشكل أحد أهم الدعائم الأساسية التي تساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول كما يعتبر القطاع العمود الفقري للبنية الأساسية في أي دولة.

وأفاد بأن عام 2016 شهد توقيع الصندوق الكويتي 5 اتفاقيات جديدة لتمويل مشاريع في قطاع النقل في القارة الأفريقية من أصل 10 على مستوى الدول النامية الأخرى توزعت على دول سيراليون وبروكينا فاسو وليبيريا وتوغو وليسوتو.

وذكر ان السبب الرئيسي في التركيز على طلبات التمويل في قطاع النقل من قبل الدول التي استفادت من قروض الصندوق الكويتي يعود إلى حاجة هذه الدول إلى تخفيض تكلفة الانتاج وخلق بيئة محفزة للنمو الاقتصادي وفك العزلة عن المناطق الريفية.

وبين الفيلكاوي أن أهم مستلزمات حاجة الدول على طلبات التمويل هي الحاجة إلى ايصال العون الغذائي والطبي إلى المناطق النائية والمتناثرة على مساحات الدول الشاسعة وحاجة قطاعات الزراعة والصناعة لوسائل نقل فعالة فضلا عن تحقيق الوحدة الوطنية من خلال ربط القرى والتجمعات السكنية الواقعة في أماكن نائية.

وأفاد بأن المساعدات والتمويلات تقدم لهذه الدول على شكل قروض ميسرة إضافة إلى المعونات الفنية والإسهام في رؤوس أموال مؤسسات التمويل الإنمائي الدولية والإقليمية وغيرها من المؤسسات الإنمائية وتمثيل دولة الكويت فيها.

وعن دور الصندوق في مكافحة الأمراض الاستوائية في دول إفريقيا أكد أن الصندوق يدعم برنامج مكافحة مرض (دودة غينيا) بالتعاون مع مؤسسات تنموية ومنظمات غير حكومية ويغطي نشاطات مختلفة منها توزيع المواد الخاصة بترشيح مياه الشرب ورش الأماكن التي تتكاثر فيها يرقات الديدان الطفيلية الحاملة للمرض.