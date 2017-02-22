قامت المؤسسة العامة للرعاية السكنية صباح اليوم، بإجراء القرعة على الدفعة الخامسة من القسائم الحكومية في مشروع جنوب المطلاع (N4) والتي تشتمل على (270) قسيمة بمساحة 400 م2.

هذا وقد أعلنت المؤسسة أسماء المواطنين المستحقين لدخول هذه القرعة بناء على أولوية الطلب الإسكاني والتي وصل التخصيص لها حتى تاريخ 2011/3/21 قبل.

والجدير بالذكر أن يوم الخميس والأحد الموافق 2017/3/ 2 – 5 موعد توزيع بطاقات القرعة للدفعة السادسة من القسائم الحكومية في مشروع جنوب المطلاع (N4) والتي تشتمل على (305) قسيمة بمساحة 2400 م.

وتدعو المؤسسة المواطنين المهتمين بالقضية الإسكانية متابعة حساب المؤسسة الرسمي في مواقع التواصل الإجتماعي في الإنستغرام ( pahwkw ) وحسابها في التويتر(Housinggovkw).