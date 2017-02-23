هاوك: المسابقة تهدف إلى تعريف المجتمع بالتنوع الكبير داخل أستراليا

العليان: «كويت تايمز» حريصة على المشاركة في كل الأنشطة المتعلقة بالجاليات القارئة لها

كريم طارق

برعاية وحضور السفير الاسترالي في الكويت وارن هاوك، أقيم مساء أول من امس حفل توزيع جوائز الفائزين في مسابقة «ألوان استراليا» التي نظمتها صحيفة «كويت تايمز» بشراكة ودعم من السفارة الاسترالية في الكويت، حيث أقيمت المسابقة التي شارك بها أكثر من 6500 طالب وطالبة من مختلف مدارس الكويت الخاصة والحكومية وذوي الاحتياجات الخاص في فندق كراون بلازا، برعاية من الكلية الاسترالية وشركة فيفا للاتصالات، وسط حضور عدد كبير من المدارس والطلاب والطالبات وذويهم.

وتضمنت الفعاليات معرضا للأعمال الفنية المشاركة والتي دارت محاورها على ما تتمتع به استراليا من مظاهر خلابة وحضارة عريقة وتنوع يمثل عنصر قوتها، بالإضافة إلى العديد من الفقرات والفعاليات الموسيقية والاستعراضية التي لاقت استحسان الحضور.

في البداية الحفل، رحب السفير الاسترالي لدى الكويت وارن هاوك بالحضور، متوجها بجزيل الشكر والتقدير لرعاة هذه المسابقة وهم: الكلية الاسترالية، وشركة فيفا للاتصالات التي قدمت الجوائز، وفندق كراون بلازا الذي استضاف حفل توزيع الجوائز، كما تقدم بجزيل الشكر والتقدير للجنة الحكام الذين تولوا المهمة الصعبة في مراجعة العدد الكبير من الرسومات الرائعة التي وصلت للمسابقة، شكر خاص لصحيفة «كويت تايمز» شريك السفارة في هذه المسابقة على دعمهم وحماسهم الكبيرين من قبل القائمين عليها وموظفيها.



وأضاف هاوك: عندما كنا نفكر في العام الماضي لاختيار عنوان مناسب لمسابقة الرسم، بحثنا عن شيء يعطي للمجتمع فكرة جيدة عن استراليا، بحيث يستطيع عنوان المسابقة الجمع بين الأرض والحيوانات والناس، ليأتي بعد العديد من الاقتراحات شعار «ألوان استراليا»، لافتا الى ان شعار «ألوان استراليا» يجمع بين الأرض والصحراء الحمراء والمحيطات الزرقاء، خاصة أن أي شخص شاهد الصورة الأيقونية لأولورو «صخرة ايرز» أثناء شروق الشمس أو غروبها، أو صورة من الحاجز المرجاني العظيم يمكن أن يثمن عاليا بعض هذه المناظر الطبيعية الخلابة، مشيرا أيضا إلى ما تمتع به من استراليا من تواجد العديد من الحيوانات على أرضها الخلابة مثل: الكوالا، الكنغر، الأميو، أو الحيوان المفضل «ومبات»، لافتا الى ان اكثر من ربع سكان استراليا ولدوا في واحدة من بين ما يقارب 200 دولة خارج استراليا، ويتحدثون نحو 400 لغة مختلفة، فضلا عما يشكله سكان استراليا الأصليون كأقدم ثقافة مستمرة في العالم حيث تعود إلى 50000 سنة تقريبا.

وأوضح أن القائمين على المسابقة أرادوا أكثر من أي شيء آخر أن تهدف المسابقة إلى إعطاء الناس فكرة جيدة عن التنوع الكبير داخل استراليا، وهو ما يمثل مصدر فخر لما يمثله هذا التنوع من انفتاح على الثقافات والشعوب ليشكل بذلك مصدر قوتها الحقيقية، مشيرا إلى أنه بعد أن شاهد الرسومات الطلاب المشاركون في المسابقة، شعر بالسعادة بأن هؤلاء المبدعين سنحت لهم الفرصة في استكشاف بعض الموضوعات والشعارات والتعابير عنها برسوماتهم، متوجها بكلمة للطلاب والطالبات المشاركين في المسابقة قائلا: لقد أعطيتمونا في هذه المسابقة أكثر بكثير مما نطلب ونتمنى، فشكرا لكم على وقتكم وشغفكم، فلقد غمرنا تفاعلكم معنا وتأثرنا كثيرا بكل رسمة شاركت في المسابقة.

بدوره، أكد رئيس تحرير صحيفة «كويت تايمز» عبدالرحمن العليان حرص الصحيفة على المشاركة في كافة الأنشطة المتعلقة بالجاليات القارئة ل «كويت تايمز»، لافتا إلى أنها تنظم جملة من الفعاليات والأنشطة والمسابقات التي تهدف إلى خدمة المجتمع وتحفيز كافة شرائحه وفئاته والتي تأتي من ضمنها مسابقة الرسم تحت شعار «الكويت جميلة خضراء» والتي نتج عن مسيرة نجاحها تنظيم مسابقة جديدة بتعاون مشترك مع السفارة الاسترالية في الكويت.

من جانبه، أشار نائب المدير العام في صحيفة «كويت تايمز» عدنان سعد أن فن الرسم كان ولا يزال من بين رموز حضارة الأمم ورقيها، لافتا إلى أنه إيمانا من القائمين على المسابقة بأهمية هذا الحقل التعبيري في تطوير قدرات الأفراد وتهذيب النفس البشرية حسيا وجماليا أعلنا عن مسابقة «ألوان استراليا» بدعم من سفارة استراليا بالكويت وبموافقة وزارة التربية وبرعاية من قبل شركة الاتصالات فيفا والكلية الاسترالية وفندق كراون بلازا، حيث تهدف المسابقة الى أن يعبر الطلبة عن مشاعرهم ومعارفهم عن المعالم والألوان التي تتمتع بها استراليا من طبيعة جميلة وتراث حضاري ممزوج بعادات الشعوب وثقافات متنوعة من ألوان الحيوانات والطيور والغابات وجمال سواحلها وتنوع مأكولاتها.

وأضاف أن المسابقة اتاحت للطالب الفرص في تأكيد ذاته ليعبر عن قدرته على الملاحظة والرؤية الدقيقة وعلى نمو الإحساس والإدراك الفني، مما أكسبهم مهارات تتلاءم مع أعمارهم ومستوياتهم، مؤكدا أن الأعمال المقدمة لاقت في نفوس الجميع كل التقدير والاحترام، مشيدا بجهود الطلبة وأولياء الأمور وللمعلمين الذين ساهموا في ابراز ذلك الابداع، متوجها بالشكر والتقدير لسفير استراليا لدى الكويت وارن هاوك على دعمه في نشر تلك الرسالة الفنية للتعريف بدولة استراليا في مسابقة فنية اشترك فيها أكثر من 6500 طالب وطالبة.

من جهته، أشار المدير الإقليمي لمجموعة فنادق إنتركونتيننتال العالمية أنطوان فلوطي إلى أن استضافة فندق الكراون بلازا لهذه المسابقة تأتي في إطار الاحتفالات بالأعياد الوطنية، لافتا إلى أن كراون بلازا يستضيف في تلك الأيام العزيزة على قلوب الجميع العديد من الفعاليات المتنوعة.

وأضاف أن مسابقة «ألوان استراليا» تهدف إلى تحفيز الأطفال وتوجيههم لمفاهيم وثقافات جديدة ومفيدة.

وقال رئيس لجنة تحكيم المسابقة عبدالكريم العنزي إن فكرة المسابقة جاءت بعد إعجاب السفير الاسترالي من فكرة مسابقة «الكويت جميلة خضراء» التي تنظمها «كويت تايمز»، ليبادر بعد ذلك في دعم الفكرة على أن تكون الأعمال المقدمة حول استراليا بما تتمتع به من طبيعة خلابة وإرث حضاري وثقافي مميز، ليقوم الطلاب والطالبات المشاركون في المسابقة باسقاط تلك المقومات من خلال أعمالهم الرائعة.

وأضاف أن المسابقة جاءت بمشاركة مختلف المدارس الحكومية والخاصة، بالإضافة إلى المدارس المعنية بذوي الاحتياجات الخاصة، مشيرا إلى أنه تم توزيع الجوائز على أربع فئات كالتالي:

•الأولى: خاصة بالفئة العمرية من 6 سنوات إلى 9 سنوات

•الثانية: للفئة العمرية من 10 - 13 سنة.

•الثالثة: للفئة العمرية من 14 فما فوق.

•الرابعة: لذوي الاحتياجات الخاصة.

حيث تم اختيار 10 أعمال فائزة من كل فئة بالإضافة إلى ٧ فائزين كأفضل أعمال فنية مشاركة، إلى جانب تكريم المدارس المشاركة والتي شجعت الطلبة على الرسم والمشاركة في مثل هذه المسابقة التي تنمي مواهبهم في ذلك المجال، مشيرا إلى أن الأعمال المشاركة فاجأت لجنة التحكيم وتبشر بجيل جديد من نجوم الفن التشكيلي.