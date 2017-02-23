احتفاظ الغريب وبن نخي وصفوق والطاحوس بمناصبهم

فرج ناصر

أصدر وزير الاشغال العامة م.عبدالرحمن المطوع قرارا وزاريا يقضي بتدوير محدود بين الوكلاء المساعدين في الوزارة.

وتضمن القرار نقل الوكيل المساعد خالد الخزي للعمل بالجهاز الاستشاري بمكتب الوزير، بعد أن كان وكيلا لقطاع الرقابة والتدقيق، ونقل الوكيل المساعد وليد الغانم للعمل وكيلا لقطاع الرقابة والتدقيق، حيث كان يشغل منصب وكيل قطاع الهندسة الصحية، وايضا نقل الوكيل المساعد عبدالمحسن العنزي كوكيل للهندسة الصحية بعد ان كان وكيلا لقطاع التخطيط والتنمية والناطق الرسمي للوزارة.

كما شمل التدوير نقل الوكيل المساعد عبدالله الصباح للعمل وكيلا مساعدا لقطاع التخطيط والتنمية بعد ان كان يشغل الوكيل المساعد للجهاز الاستشاري بمكتب الوزير.

واحتفظ كل من الوكلاء المتبقين بمناصبهم وهم: حمد الغريب الوكيل المساعد لقطاع الشؤون الادارية والمالية والقانونية، ومحمد بن نخي الوكيل المساعد لقطاع الصيانة، وغالب صفوق الوكيل المساعد لقطاع الانشائية، وحسام الطاحوس الوكيل المساعد للمشاريع الكبرى، كما تم نقل رئيس مهندسي الهندسة الصحية محمود كرم للعمل رئيسا لمهندسي مباني الصيانة بالوزارة.