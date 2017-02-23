ترشيد الاستهلاك بنسبة 10 إلى 20% سيوفر على الدولة ملايين الدنانير يومياً

ترسية أعمال الصيانة لمركز التحكم الفرعي بالجهراء بتكلفة 4 ملايين 485 ألف دينار

دارين العلي

أكد وكيل وزارة الكهرباء والماء م.محمد بوشهري أن استمرار الاستهلاك كما هو عليه مع زيادة النمو السكاني والمشاريع التنموية سيكلف الدولة اموالا طائلة على النفط المستخدم في عمليات الانتاج، اذ سيبلغ استخدام النفط المليون برميل يوميا في عام ٢٠٣٥.

ولفت بوشهري في تصريح صحافي الى ان الدولة تدعم إنتاج الطاقة الكهربائية والمياه بالمليارات سنويا، مشيرا إلى أن الدعم خلال السنة المالية الماضية فاق مليارين و250 مليون دينار، موضحا أن مليار وربع المليار دينار فقط هي فاتورة استهلاك الوقود، مشيرا إلى تلك الأرقام مع استمرار معدل الاستهلاك على ما هو عليه، تنذر بارتفاع كبير في استهلاك النفط خلال المرحلة المقبلة ما يستنزف تلك الثروة من مواردنا وموارد أبنائنا وأحفادنا.

وأوضح أن ترشيد استهلاك الكهرباء والماء واجب للتقليل من هذا الاستهلاك لتلك الثروة، مؤكدا على أن الترشيد بنسبة 10 إلى 20% سوف يوفر على الدولة ملايين الدنانير يوميا، مشددا على أن وزارة الكهرباء والماء لا تطلب من المستهلكين التقتير على أنفسهم، بل على العكس تطلب منهم الاستمتاع بالخدمات، ولكن مع عدم الإسراف في الاستهلاك دون مبرر، لافتا إلى أن هناك إسرافا في استهلاك المياه من قبل الخدم الذين يقومون بغسيل السيارات في الصباح باستخدام الخراطيم دون المحافظة على المياه.

وفي سياق متصل وافقت لجنة المناقصات المركزية على ترسية اعمال التعديلات والصيانة الجذرية لمركز التحكم الفرعي بالجهراء على الشركة الفائزة بالمناقصة بقيمة إجمالية 4 ملايين و485 ألف دينار، فيما رفضت ترسية مناقصة تزويد وتمديد كيبلات أرضية جهد 132 «ك.ف» معزولة وكيبلات ألياف ضوئية مع ملحقاتها في مناطق متفرقة من الكويت (المرحلة الثالثة) على الشركة صاحبة أقل أسعار بمبلغ إجمالي قدره 15 مليونا و845 ألف دينار لعدم توافر الاعتماد المالي للمشروع من قبل الوزارة.