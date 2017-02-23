الخالد: الإنجازات جديرة بالتقدير والطموحات أكبر لتعزيز أوجه الرعاية والخدمات

عبدالهادي العازمي: لدينا 67 فرعاً استثمارياً بالسوق المركزي

حمدان العازمي: نهنئ أهالي الأحمدي بهذا الصرح الخدمي

الشبو: السوق المركزي الجديد متكامل ومجهز بصورة عصرية رائعة

محمد راتب

جدد محافظ الأحمدي الشيخ فواز الخالد التأكيد على أهمية التعاونيات في الكويت كرافد تنموي وخدمي ومجتمعي فاعل، مشيرا الى حرصه التام على تعزيز التعاون المثمر مع الجمعيات التعاونية في المحافظة، للارتقاء بمستوى الأداء لتلبية الاحتياجات وتحقيق الراحة وممارسة كل جمعية تعاونية مسؤوليتها المجتمعية في نطاقها على الوجه الأكمل.

وخلال افتتاحه مركز ضاحية جمعية الأحمدي التعاونية مساء امس الاول، بحضور عضو مجلس الأمة حمدان العازمي، ورئيس مجلس ادارة جمعية الاحمدي التعاونية عبدالهادي العازمي، وعدد من وجهاء المنطقة، هنأ المحافظ الخالد مجلس إدارة الجمعية والمساهمين واهالي الاحمدي بهذا الإنجاز، مشيرا الى حرصه الدائم على دعم الجمعيات التعاونية لأدائها مهامها وتذليل ما قد يعترض مسيرتها من عقبات بالتعاون والتنسيق مع مختلف الجهات الرسمية المعنية في البلاد.

وأكد الخالد انه رغم الإنجازات الطيبة الجديرة بالتقدير خلال الفترة الماضية إلا ان الطموحات تبقى اكبر لتعزيز أوجه الرعاية، وكل ما يكفل استيفاء أهالي وقاطني المحافظة لاحتياجاتهم في اماكن سكنهم، معربا عن ارتياحه للتطور الملموس في هذا الاتجاه بانضمام صروح خدمية وتنموية وترفيهية بشكل متسارع الى منظومة المؤسسات والأجهزة والمرافق القائمة، متمنيا للجمعيات التعاونية على امتداد محافظة الاحمدي المزيد من النجاح والتطور.

بدوره، أعرب النائب حمدان العازمي عن سعادته بتشييد مثل هذا الصرح الخدمي في مدينة الاحمدي، مهنئا أهل المنطقة من مواطنين ومقيمين بإنجازه بعد طول انتظار، لافتا الى انه يعد السوق الأضخم والأكبر في المنطقة، متمنيا التوفيق للقائمين على جمعية الأحمدي بما فيه مصلحة المساهمين وسكان الأحمدي.

من جانبه، أثنى رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية د.سعد الشبو على افتتاح مركز الضاحية الجديد وما سيكون له من إضافة قيمة للعمل التعاوني وتقديم أفضل الخدمات لأهالي ورواد منطقة الأحمدي، لافتا إلى أن السوق المركزي الجديد متكامل بصورة عصرية رائعة.

وتوجه الشبو بالتهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الأمير وإلى سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد والشعب الكويتي بالتهنئة بمناسبة الأعياد الوطنية.

من جانبه، توجه رئيس مجلس إدارة جمعية الاحمدي التعاونية عبد الهادي العازمي بالشكر الى محافظ الاحمدي الشيخ فواز الخالد على دعمه المتواصل للجمعية، لافتا الى ان هناك الكثير من المشكلات التي كانت تمثل عائقا أمام الانتهاء من هذا الصرح، خاصة انه تم الانتهاء من بنائه منذ عام 2012، إلا ان مشكلة الكهرباء كانت عائقا رئيسيا أمام افتتاحه، ما عطل افتتاح المشروع لمدة اربع سنوات كاملة.

وأشار العازمي الى ان تكلفة إنشاء وتجهيز المبنى وصلت الى 11.5 مليون دينار، موضحا انه تتوافر فيه كل الخدمات التي يحتاج اليها أهل مدينة الاحمدي خاصة المستوصف التخصصي ونقطة الأمن التابعة لوزارة الداخلية، إضافة الى مجمع خدمات يضم جهات عدة أبرزها البلدية والتجارة ومكتبة عامة وصالة افراح، لافتا الى انه تم بناؤه على مساحة 40 ألف متر واستغرق بناؤه نحو 4 سنوات خلال الفترة من 2009 الى اوائل 2013.

وحول الفروع المستثمرة، قال العازمي هناك 67 فرعا استثماريا بالسوق المركزي، مشيرا الى ان عدد المساهمين بالجمعية يصل الى نحو 3 آلاف مساهم، بينما السوق يخدم ما يقارب 70 ألف مواطن ووافد في مدينة الأحمدي، مؤكدا ان السوق سيعمل على مدار الـ 24 ساعة لخدمة الاهالي، وبمناسبة الافتتاح توجد تخفيضات على أكثر من 1000 صنف، مضيفا انه بعد اعتماد الميزانية سنزف البشرى للمساهمين بوجود أرباح تكسر الرقم القياسي السابق.

من جهته، أعلن رئيس المشتريات عادل الشمري عن تحقيق الجمعية 76 ألف دينار من مجاني المشتريات خلال السنة المالية المنتهية في 2016، مؤكدا ان هذا الرقم لم يتحقق في سجل تاريخ الجمعية، موضحا ان المبالغ التي حققتها الجمعية من مجاني المشتريات خلال السنة المالية 2015 وصلت الى نحو 36 ألف دينار، وكان الرقم الأعلى في تاريخ الجمعية، إلا أن العام الماضي كسر الرقم السابق بالوصول إلى الضعف.