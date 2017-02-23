كريم طارق

كما أكد وكيل وزارة الشؤون د.مطر المطيري في حفل مماثل أقيم صباح أمس بقاعة تنمية المجتمع الظهر، بتنظيم من قبل إدارة رعاية المسنين ممثلة في الخدمة المتنقلة للمسنين محافظة الأحمدي أن الكويت دائما ما تحفظ حقوق أبنائها عامة عبر سن القوانين والتشريعات الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة، مضيفا أن إدارة المسنين حرصت على الاهتمام بالأسرة لتظل الحاضن للمسن فنقلت خدمتها إلى بيته وساعدت الأهل على العناية به لتحد من فكرة الإيواء إلى أدنى الحدود، وذلك عبر التوسع في الخدمة المنزلية المتنقلة حتى تتجاوز أعداد المسنين الذين تقدم لهم تلك الخدمة إلى 3300 مسن ومسنة مقابل 28 حالة إيواء.