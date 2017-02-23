د.جوهر: إمكانية أن يستغل الناس رحلاتهم والجمع بين السياحة والاستجمام والعلاج في أوكرانيا

يوسف غانم

تحت رعاية سفير أوكرانيا لدى الكويت د. فلاديمير تولكاش وبحضور القنصل وأركان السفارة وعدد من الإعلاميين عقد د.علي جوهر مؤتمرا صحافيا حول «الجديد في العلاج أوكرانيا 2017»، وذلك في مقر السفارة الأوكرانية في الكويت.

وفي البداية توجه السفير د. فلاديمير تولكاش بالمباركة والتهنئة الى صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد والى سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد والى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك والى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد، والى جميع أبناء الشعب الكويتي الصديق بمناسبة الأعياد الوطنية، مؤكدا متانة العلاقات الثنائية التي تربط أوكرانيا بالكويت، مشيرا إلى أهمية النهوض بها في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية، وكذلك الصحية، لذلك استضافت السفارة د.علي جوهر للحديث عن برنامج الكشف المبكر عن السرطان في كييف ولفيف نظرا لخبرته الكبيرة في هذا المجال، متمنيا ان يستفيد منه جميع المواطنين والمقيمين الراغبين بالعلاج في أوكرانيا حيث الإمكانيات الطبية المتطورة والخبرات المتزايدة، ثم عرض السفير فيلما وثائقيا عن أوكرانيا وما تشهده من نهضة.

بعد ذلك تحدث د.علي جوهر عن برامج الضامن 2017 للسياحة العلاجية في أوكرانيا، باعتبارها واحدة من أجمل بلدان العالم لما تتمتع به من جمال طبيعة وبيئة نظيفة حيث الأنهار والبحيرات والغابات والينابيع النقية.

وأوضح د. جوهر إمكانية ان يستغل الناس رحلاتهم والاستفادة من الجمع بين السياحة والاستجمام والراحة والعلاج، وهذا ما يتم توفيره في أوكرانيا، خصوصا في مدينة كييف العاصمة وضواحيها.

وعن الخدمات العلاجية التي يقدمها مكتب الضامن للعلاج في أوكرانيا تشخيص الكشف المبكر، والتحاليل الطبية والأشعات التشخيصية بأحدث الأجهزة، وجلسات تعزيز الصحة العامة والفحص الدوري السنوي، وكذلك هناك جلسات علاجية لتعزيز صحة القلب والدورة الدموية في مراكز متخصصة ويكون هذا البرنامج وفق معطيات الشخص من حيث العمر والجنس والتاريخ المرضي بإشراف كادر طبي مساند يرافق المرضى من والى المراكز الطبية ويتابع الجلسات وطبيعة الرعاية والعناية المقدمتين، اضافة إلى برنامج سياحي وترفيهي متكامل من حيث التسوق والترفيه لجميع أفراد العائلة.

وأشاد د.جوهر بالمستوى المتقدم لعلاج مرض السرطان والكشف المبكر عنه في أوكرانيا اذ يتبع مركز الضامن برنامجا طبيا علميا واكلينيكيا لتشخيص الكشف المبكر عن السرطانات الأكثر انتشارا في العالم بأقل التكاليف وبدقة تشخيصية عالية، متمنيا ان يستفيد جميع المرضى من هذه المنظومة المتكاملة للعلاج وان يمن الله تعالى على الجميع بالشفاء.

وفي الختام توجه د.علي جوهر بالشكر الى السفير د. فلاديمير تولكاش وأعضاء السفارة على ما بذلوه من جهود بهدف إنجاح هذا المؤتمر الطبي.