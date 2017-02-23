تحت رعاية وحضور محافظ مبارك الكبير الفريق أول متقاعد أحمد الرجيب، نظمت المحافظة ماراثون من «أجلك يا وطني» الذي امتد من مركز شباب القصور إلى مبنى المحافظة في منطقة القرين وشارك فيه عدد كبير من المتسابقين وبمشاركة العيادة المتنقلة لمعهد دسمان للسكري الذي أنشأته مؤسسة الكويت للتقدم العلمي. ويأتي تنظيم هذا الماراثون تزامنا مع الأعياد الوطنية من منطلق أهمية الرياضة للإنسان.

جدير بالذكر أن أكثر من 350 مشاركا تسابقوا في هذا الماراثون بالإضافة إلى عروض السيارات والدراجات الهوائية.

وعلى هامش الماراثون، أفاد مدير العلاقات العامة والإعلام في معهد دسمان للسكري طارق العريان بأن المعهد يهدف الى الوقاية والحد من تأثير مرض السكري والمشكلات الصحية ذات الصلة في الكويت، من خلال برامج فعالة في مجال البحث والتدريب والتعليم والتوعية الصحية، وذلك من أجل تحسين نوعية حياة السكان، وأضاف: لا يألو المعهد جهدا في نشر الوعي بين جميع شرائح المجتمع، مشيرا الى أهمية الدور الذي قام به المعهد في هذا الماراثون حيث شارك بالعيادة المتنقلة وهي عبارة عن حافلة مجهزة طبيا لإجراء الفحوصات الطبية الأساسية للحضور كنوع من الفحص المبكر وللتوعية عن مرض السكري، كما قدم الفريق الطبي للمعهد الاستشارات الطبية المختلفة حول مرض السكري ومضاعفاته، وأجاب على استفسارات الحضور حول النواحي الطبية المختلفة لمرض السكري، بالاضافة الى اجراء فحص السكر العشوائي وضغط الدم للعديد من الزوار لهذا المهرجان، كما شارك المعهد في العديد من الأنشطة المتنوعة بالاضافة الى توزيع مطويات وكتيبات تثقيفية على الحضور.