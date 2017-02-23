المشروع هو الأول من نوعه عالمياً وينفذ خلال عامين وتعمم نتائجه على مختلف الدول

دارين العلي

تعكف الهيئة العامة للبيئة على تنفيذ مشروع استراتيجي ينفذ للمرة الأولى بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لإيجاد بدائل للغازات المستنفذة لطبقة الاوزون المستخدمة في أنظمة التكييف حيث سيتم تعميم نتائج التجربة عالميا في مجال المساهمة في تخفيض الاحتباس الحراري العالمي.

وقال مدير عام الهيئة العامة للبيـئة الشـيخ عبدالله الأحمد ان المشروع الذي تم توقيعه امس في الهيئة مع برنامج الأمم المتحدة، يمتد الى عامين وبتكلفة اجمالية قدرت بـ ٣٨٠ ألف دولار، ويتم تمويل المشروع من الأمم المتحدة، لافتا الى ان هذه المذكرة ستساعد على إيجاد بدائل لغازات التكييف الموجودة لدينا في قطاعاتنا الحارة كدول مجلس تعاون، حيث إن مشاريع الأوزون مشاريع كبيرة ونحتاج لخبرات ومساعدات من جهات خارجية.

وأوضح انه بعد نهاية هذا المشروع ستكون لدينا دراسة كاملة مستوفية في البدائل التي ستتم لتغيير عملية التكييف في الكويت والغازات المنبعثة منها، متمنيا استمرارية العمل بين الهئية والأمم المتحدة في القضايا البيئية، مؤكدا وجود تعاون بين الهيئات الحكومية والمؤسسات الدولية مثل الأمم المتحدة بهدف الحفاظ على البيئة، لافتا الى ان المشروع سيدعم مكانة الكويت على الصعيد العالمي، لأنه لم ينفذ سابقا بل ستكون الكويت صاحبة الريادة في هذا الأمر الذي ستعمم نتائجه على الدول كافة.

وأضاف: ان جميع المشاريع التي ستقوم الهيئة بتوقيعها سيكون لها مردود ايجابي في زيادة كفاءة العاملين في الجهات الحكومية، كما ان المستقبل سيشهد توقيع معاهدات لزيادة الثقافة البيئية الموجودة في الكويت، لأننا في الهيئة تركز حاليا على نشر التوعية البيئية.

بدورها، قالت ممثلة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي زينب التويمي ان هذه الاتفاقية التي بادرت الكويت للعمل عليها تنم عن اهتمامها بالقضايا البيئية المحلية والعالمية، لافتة إلى ان الاتفاقية تستهدف التعرف على بدائل قادرة على تخفيف الاحتباس الحراري الناتج عن استنفاذ طبقة الأوزون.