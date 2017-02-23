باهي ابوالعلا

اكد مدير ادارة الرياضة للجميع في الهيئة العامة للرياضة حامد الهزيم ان الهيئة تشعر بدورها تجاه الوطن وأبنائه خاصة في تلك الفترة، كما ان تسعى لإدخال البهجة والسرور على الكويتيين.

جاء ذلك خلال احتفالية «بصمة في حب الوطن» التي اقامتها الهيئة بمناسبة الاحتفالات بالأعياد الوطنية.

وأضاف الهزيم أن الاحتفالية ترسخ مبدأ التضحيات التي قام بها الآباء والأجداد لتحرير تراب الوطن الغالي من العدوان العراقي، اضافة إلى استقلال الكويت من الاحتلال البريطاني حيث ان الدعوة لبدء الاحتفالات ورفع العلم ترسي العديد من المبادئ الجميلة خاصة ان دعوة صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الاحمد للاحتفال تأتي من حكمته لترسيخ مبدأ الاحتفال الدائم بوطننا الغالي ومعرفة قدره في قلوبنا حيث يقودنا بحكمته نحو مستقبل مزدهر ومشرق ولتعليم الجيل الجديد أن لا صوت يعلو فوق صوت الوطن.

من جانبه اكد نائب المدير العام للشؤون الإدارية والمالية د.جاسم الهويدي ان المناسبة السعيدة التي تشهده الكويت في هذه الفترة تجعلنا نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات لصاحب السمو وولي العهد والشعب الكويتي متمنيين من الله ان يديم الأمن والأمان على الكويت وان تستمر الفرحة في قلوب الجميع.