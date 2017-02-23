أعلنت الرئاسة العامة للحرس الوطني انه تم اختيار دفعة جديدة من الطلبة الضباط الجامعيين عن طريق نظام القرعة العلنية، حيث تم اعتماد مبدأ الشفافية في اختيار الطلاب الذين اجتازوا اختبارات القبول والفحص الطبي والمقابلة الشخصية وحصلوا على نتائج مرتفعة دون أي تمييز.

وقال قائد الإسناد ورئيس لجنة القبول العميد الركن طلاع قدير انه وبتعليمات مباشرة من قيادة الحرس الوطني ممثلة في سمو رئيس الحرس الوطني الشيخ سالم العلي ونائب رئيس الحرس الوطني الشيخ مشعل الأحمد، ومتابعة وكيل الحرس الفريق ركن م. هاشم الرفاعي تم اعتماد النتائج وإجراء القرعة العلنية أمام جميع المعنيين لاختيار الاعداد المطلوبة من التخصصات التي زاد فيها عدد المتقدمين الذين اجتازوا الاختبارات على العدد المطلوب، بينما تم قبول المتقدمين في عدد من التخصصات الأخرى دون اللجوء إلى القرعة لقلة عددهم أو تساويه مع الأعداد المطلوبة في تخصصاتهم.