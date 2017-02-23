بشرى شعبان
أعلنت مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بالهيئة العامة للقوى العاملة أسيل المزيد بأن الهيئة أصدرت قرارات تعيين ونقل وندب بين مراقبي إدارات الهيئة ورؤساء الأقسام وبعض موظفي الهيئة، وذلك لما تتطلبه المرحلة المقبلة من تطوير وتحسين سير العمل. وجاء في القرارات:
- تعيين طلال فيصل الغريب بوظيفة مراقب المشتريات والمخازن بإدارة الخدمات العامة وشؤون المخازن.
- تعيين محمود زيد عطية القلاف مراقب تسجيل البيانات بإدارة عمل محافظة الأحمدي.
- تعيين بدر زنكوي مراقبا لتقدير الاحتياج وحدة الفروانية بإدارة تقدير الاحتياج من العمالة الوافدة.
- تعيين محمد الدوسري بوظيفة رئيس قسم العمل المقدرة بوحدة العاصمة بإدارة تقدير الاحتياج.
- ندب بدر العازمي للقيام بأعباء وظيفة مراقب اعتماد المهارة المهنية بإدارة اعتماد المهارة المهنية.
- تعيين ارتيبان العجمي رئيس قسم منازعات العمل الفردية بوحدة مبارك الكبير بإدارة علاقات العمل.
- تعيين محمد الهاجري رئيس قسم متابعة شؤون التمثيل العمالي بإدارة تنظيم الاستقدام.
- تعيين علي المطيري رئيس قسم منازعات العمل الفردية بوحدة حولي بإدارة علاقات العمل.
- نقل يعقوب القطان إلى وظيفة رئيس قسم المشتريات والمناقصات بإدارة الخدمات العامة وشؤون المخازن بقطاع الموارد البشرية والمالية.
- تعيين مفوز العنزي رئيس قسم منازعات تصاريح العمل بوحدة مبارك الكبير.
- تعيين منيف العجمي رئيس قسم منازعات العمل الفردية بوحدة الفروانية.
- ندب عبدالله المطيري إلى وظيفة مراقب تقدير الاحتياج بوحدة العاصمة.