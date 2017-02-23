أعرب بيت الزكاة عن خالص تهنئته للكويت وأميرها وشعبها وجميع المقيمين على أرضها بمناسبة الأعياد الوطنية لدولة الكويت وحلول الذكرى 56 لعيد الاستقلال و26 لعيد التحرير.

وبهذه المناسبة، تقدم مدير عام بيت الزكاة، بالإنابة وليد محمد الكندري، بالتهنئة إلى قائد العمل الإنساني صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد، ورئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك، وعموم شعب الكويت الكريم بهذه المناسبة الوطنية الطيبة العزيزة على قلوب الجميع.

وقال الكندري إن البيت يحرص دائما على المشاركة في الفعاليات الوطنية إيمانا منه بدوره في دعم المواطنة والولاء والانتماء للكويت واستحضار المعاني الوطنية النبيلة والقيم الهادفة التي تنطوي عليها تلك المناسبات، وتوعية الأجيال المتعاقبة بالدور الفاعل لرموز الكويت وحكامها السابقين، وشهدائها الذين ضحوا بأرواحهم من اجل استقلال البلاد وكل أبناء الوطن الذين أعطوا بسخاء في مختلف المجالات لرفعة شأن وطنهم، مشيدا بالدور الريادي لصاحب السمو في قيادة دفة البلاد نحو التقدم والتنمية في شتى المجالات وعلى رأسها العمل الإنساني فحظي سموه بلقب «قائد العمل الإنساني» من الأمم المتحدة، لقاء جهوده الحثيثة وعطاءاته المتوالية في دعم العمل الخيري والإنساني الذي تضطلع به الكويت رسميا وشعبيا لتؤكد للمجتمع الدولي انها استحقت تسميتها «مركزا إنسانيا عالميا»، تعزيزا لقيم وسمات أخلاقية تتماشى مع تعاليم ديننا الحنيف، وتعكس حب الشعب الكويتي للعمل الخيري وتجذره في نفوسه.

وشكر الكندري لصاحب السمو رعايته الكريمة وتوجيهاته السديدة للبيت ما مكنه من مواصلة عمله وتحقيق رؤيته للريادة والتميز في خدمة فريضة الزكاة والعمل الخيري والإنساني داخل الكويت وخارجها ليسجل البيت إنجازات وبصمات واضحة في هذا المجال والمساهمة في دفع مسيرة التنمية والبناء في بلدنا الحبيب.