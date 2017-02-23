ضمن فعاليات الأعياد الوطنية في شهر فبراير، تشارك وزارة الدولة لشؤون الشباب بتنظيم احتفالية الأعياد الوطنية بالتعاون مع وزارة الداخلية في يوم 25 و26 من الشهر الجاري في أربعة مواقع خارجية وهي سوق المباركية وقرية صباح الأحمد التراثية (الموروث الشعبي) وأبراج الكويت وساحة الصفاة، والمروج وحديقة الشهيد.

ومن جهتها، قالت رئيس قسم التسجيل في إدارة العمل التطوعي العنود الصبيحي إنه «تم تسجيل 20 من المتطوعين الشباب من الجنسين للتطوع بمساعدة رجال الشرطة والأمن في التنظيم للاحتفالات بالأعياد الوطنية».

وأضافت الصبيحي أن إدارة العمل التطوعي بوزارة الدولة لشؤون الشباب شاركت في تنظيم الحفل الغنائي في نادي الشباب الرياضي الذي نظمته محافظة الأحمدي، حيث تمت الاستعانة بـ 150 متطوعا لتنظيم أماكن الـ VIP.

من جهة أخرىن، كشفت الصبيحي عن إطلاق الوزارة أولوية إدارة الأزمات الثاني المختص بتدريب المتطوعين من فئة الذكور على إدارة الأزمات المفاجئة والإيواء في حالة الأزمات الحرجة وفي الحالات العادية والطارئة، والتدريب على الإسعافات الأولية، ومكافحة الحرائق.

و قالت إنه سيتم تدريب 60 متطوعا في شروط لاختيارهم وستكون هناك مقابلات شخصية خلال الفترة من 12 إلى 16 من شهر مارس المقبل، مبينة أن البرنامج سيتضمن عملية اخلاء وهمية تحتوي على تفجيرات وإصابات وهمية في نهاية البرنامج التدريبي، وأشارت إلى أن الوزارة مستمرة في فتح أبوابها للتعاون مع باقي جهات ومؤسسات الدولة للتعاون وإقامة الشراكات التي من شأنها نفع الشباب الكويتي. مشددة على أنه ستكون هناك فرص تطوعية أسبوعية، مرحبة بدخول كل الشباب على موقع وزارة الدولة لشؤون الشباب www.youth.gov.kw للتسجيل والتواصل.