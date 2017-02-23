ليلى الشافعي

أكد مدير ادارة شؤون القرآن الكريم بوزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية احمد الطويل ان حلقات تحفيظ القرآن الكريم محاضن قرآنية وتربوية تتوسع أفقيا عاما بعد عام وتشمل جميع شرائح المجتمع من الإناث، بما في ذلك العاملات وذوات الاحتياجات الخاصة والأمهات في حلقات نظامية بواقع 3 دورات في العام الواحد.



جاء ذلك خلال الاحتفالية الكبرى التي نظمتها ادارة شؤون القرآن الكريم تحت رعاية وزير الاوقاف والشؤون الإسلامية ووزير الدولة لشؤون البلدية محمد الجبري للاحتفال بخاتمات القرآن الكريم في المراكز التابعة للحلقات ـ بنات لعام 2015/2016 والتي أقيمت اول من امس في فندق كراون بلازا، حيث تم تكريم 270 خاتمة لكتاب الله.



وقال الطويل ان هناك ايضا برامج حلقات الحفظ المكثف السريع لمخيم سباق الجمان وسباق الخاتمات والمعتكف الرمضاني السنوي، ولا يقتصر اهتمام المراقبة على مرحلة تحفيظ القرآن الكريم فقط بل يتعدى ذلك الى مرحلة ما بعد إتمام الحفظ في برنامج خاص للمراجعة تحت شعار «تعاهدوه»، كما استحدثت المراقبة برنامجا جديدا للحفظ ألا وهو «حلقات اون لاين»، وأسفرت جميع هذه الحلقات والبرامج عن نتائج باهرة وتضاعفت إثرها اعداد الخاتمات حتى وصلنا لتكريم 270 خاتمة لكتاب الله خلال عامي 2015 و2016.



ولفت الطويل الى ان الاجتماع هو لقاء الخير والبركة ويشكل حلما يطمح كل مؤمن للوصول اليه، ونشعر بالفخر والاعتزاز لأجل خاتمات القرآن الكريم لمآل ينتظرهن بإذن الله أساسه في الدنيا قول المصطفى صلى الله عليه وسلم: «خيركم من تعلم القرآن وعلمه» وثمرته في الآخرة قوله صلى الله عليه وسلم: «يقال لصاحب القرآن يوم القيامة اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرؤها».

وأشار الى ان هذا الإنجاز لم تحققه الخاتمات إلا بتوفيق الله أولا ثم بسواعد العاملين في إدارة شؤون القرآن ثانيا، فقد تبنت الادارة مهمة الاعتناء بالقرآن وتعليمه حفظا وتدبرا وأخلاقا ومنهجا ضمن خطة محكمة سديدة ورؤية واضحة من خلال تسخير نخب فعالة ومدربة تقدم القرآن للفتيات بطريقة مشوقة تجمع بين الاسلوب العصري وأصالة التراث الإسلامي.