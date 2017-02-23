بشرى شعبان

أكد وكيل وزارة الشؤون د.مطر المطيري اننا نحتفل في مناسبة غالية على نفوسنا جميعا الا وهي الاحتفال بأعيادنا الوطنية المجيدة، حيث ان احتفالنا بالعيد الوطني السادس والخمسين ويوم التحرير السادس والعشرين يأتي مواكبا للاحتفال بذكرى عطرة وهي الذكرى الحادية عشرة لتولي سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد مسند الإمارة ليقود وطننا العزيز الى مزيد من الانجازات على الصعيدين الداخلي والخارجي.

ولفت المطيري في كلمته خلال مهرجان الاحتفالات الوطنية الذي اقامته مراكز تنمية المجتمع لمحافظتي الفروانية والعاصمة تحت شعار «فرحة وطن» مساء امس الاول ان هذا الاحتفال يؤكد الحس الوطني الذي يتمتع به القائمون على المراكز وما يقومون به في تنمية الحس الوطني ودعم الأنشطة الاجتماعية على نحو يتسق وتوجهات وأهداف الدولة الطموحة في هذا المجال.

وفي سياق اخر، قال المطيري في كلمه له بمناسبة الاحتفال بذكرى اليوم الوطني وعيد التحرير بمحافظة الاحمدي قسم الخدمة المتنقلة للمسنين ان كويتنا تعيش هذه الايام فرحة ذكرى اليوم الوطني وعيد التحرير، فاكتست أرضها خضرة وزهور وتوشح بيرقها وزان جبينها در منثور.

وقال المطيري ان اهتمام الكويت بأبنائها كان وسيظل بإذن الله علامة من علامات الرقي والتقدم ودعوة من دعوات ديننا الاسلامي الحنيف وحقا من حقوق المواطن على الوطن يراه الجميع جليا بما ينعم به من الامن والامان وصون الكرامة وحفظ الذات والكيان.

وأشار الى ان الكويت حفظت حقوق ابنائها عامة القوي والضعيف والميسور والمعوز، فسنت القوانين ووضعت التشريعات لذوي الاحتياجات الخاصة من أشخاص ذي إعاقة ومسنين واحداث ومجهولي الوالدين لتضمن لهم حياة كريمة وتوفر لهم احتياجاتهم وتبحث قضاياهم وتحيطهم بالعناية وتحفظهم بالرعاية وتؤمن لهم تواجدهم بين أسرهم وذويهم وتعوض من فقد القدرة على العناية بنفسه.