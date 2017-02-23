زكت الجمعية العمومية العادية لجمعية المهندسين الكويتية ممثلي قائمة التطوير الهندسي لتولي رئاسة وأعضاء مجلس إدارتها للعامين المقبلين، وهم م.فيصل دويح العجمي رئيسا للجمعية، م.بشاير ابراهيم العواد نائبة للرئيس، م.علي عبدالله الفيلكاوي أمينا للصندوق، م.فهد ارديني العتيبي أمينا للسر، وم.حمود سالم الهدية أمين السر المساعد، وم. أحمد سامي الكليب أمين الصندوق المساعد، ولعضوية مجلس الإدارة تمت تزكية كل من: م.عبدالعزيز محمد الذايدي، م.عبدالعزيز محمد النكاس، م.علي عباس محسني، م.محمد سفر الديحاني، م.مساعد عيادة الشمري.

كما اعتمدت الجمعية العمومية العادية تقريري مجلس الادارة الاداري والمالي، واعتمدت الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية في 31/12/2016، وكلفت مجلس الإدارة الجديد باختيار مراقب الحسابات وتحديد مكافأته.

وقد ترأس الجمعية العمومية رئيس الجمعية الأسبق م.سعد سعود المحيلبي وحضرها نحو 200 مهندس ومهندسة، تقدمهم نائب الرئيس للمجلس المنتهية ولايته م.عدنان الصراف، وأمين السر م.نواف رميح المطيري وأمين الصندوق حسن بن طفلة، والأعضاء م.مطلق بورقبة، م.أسماء الخالدي، م.هنادي الحاي، م.علي الفيلكاوي.

وقد ارتجل المحيلبي كلمة الى الحضور شكر فيها أعضاء الجمعية واستعرض فيها الخطوط العريضة للتقريرين الإداري والمالي بحضور ممثلي وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ومدقق الحسابات المعتمد.

وأثنى المحيلبي على جهود رؤساء وأعضاء اللجان وشكر زملاءه في مجلس الإدارة المنتهية ولايته وقال في كلمته التي ضمنها التقريرين الإداري والمالي: ان كل ما نقوم به لم يكن ليتحقق لولا جهود المتطوعين والمتطوعات والأعمال التي تقوم بها اللجان، ولقد حرصنا في مجلس الإدارة على تحقيق الدعم الممكن لجميع هذه الأنشطة، فالشكر لكم جميعا ولكل من دعم هذه الأنشطة، وخاصة مجلس الوزراء الذي دعم الكثير من فعالياتنا ورعاها.

ووقف المحيلبي قليلا عند بعض الأمور التي تحققت في مجال التوعية بالطاقة المتجددة والاستخدامات الذكية للطاقة، والفعاليات الثقافية المميزة للجنة الثقافية، والتعاون مع الهيئة العامة للتعليم والتدريب التطبيقي من خلال تدريب أكثر من 550 مهندسا ومهندسة في الهيئة على مدار شهر واحد، فمركز التدريب هذا العام أيضا كان مميزا بأعماله ونشاطه الذي توج بتوقيع اتفاقية تفاهم مع جهاز إعادة هيكلة القوة العاملة بالدولة لتدريب المهندسين حديثي التخرج للعمل في القطاع الخاص.

وأشار إلى أنه وفي مجال الحرص على دعم النشر العلمي وتوثيق ما تقوم به كافة اللجان تم ولله الحمد إعادة إصدار مجلة «المهندسون» ويقوم فريق من الشباب على نشرها وتحريرها، وكذلك إعادة افتتاح مكتبة الجمعية من قبل الزملاء والزميلات في نادي «زوايا فكرية» بالجمعية.

وتمنى المحيلبي في ختام الجمعية العمومية لمجلس الإدارة المزكي التوفيق في عمله واكمال مسيرة التطوير الهندسي.