أصدر الصندوق الكويتي العدد الخاص من مجلته الدورية «الصندوق» وهو العدد رقم 82 لشهر فبراير 2017، وتضمن العدد تحقيقا خاصا حول استضافة الصندوق للاجتماع الثامن والسبعين لمجموعة التنسيق العربية وأبرز ما دار في الاجتماع، واحتوت المجلة على ملف خاص بمسيرة الصندوق على مدى 55 عاما، بالإضافة إلى أبرز عمليات الصندوق في العام 2016.

كما احتوت المجلة أيضا على تفاصيل اللقاء التنويري الخاص بالدفعة الجديدة من منتسبي برنامج تدريب وتأهيل المهندسين الكويتيين حديثي التخرج.

كما أبرزت مجلة الصندوق لمحات من جهود الصندوق الكويتي في عدد من الدول العربية والأفريقية مثل جيبوتي وموريتانيا والجزائر والسنغال.

وأفردت المجلة العديد من التحقيقات الصحافية الأخرى التي تطرح القضايا المهمة ومن بينها قضية المعاقون والتنمية، والدعوة الى مشاركتهم في العملية الإنمائية.



كما طرحت للنقاش قضية التكاليف الاستثمارية في مشاريع تطوير الأراضي المرورية وكيف تسهم في تحسين المستوى المعيشي للمزارعين.. هذا فضلا عن الابواب الثابتة الأخرى بالمجلة.