أصدرت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) العدد الحادي عشر من مجلتها الفصلية الخاصة بالطفل «كونا الصغير» تزامنا مع المناسبات الوطنية، متضمنة العديد من الموضوعات المشوقة والمفيدة مساهمة منها في رفد ثقافة الطفل في الكويت بأسلوب صحافي ترفيهي ومعرفي جذاب.

وقالت المجلة في افتتاحيتها تحت عنوان «شهر الاستقلال والانتصار»: «في شهر فبراير من كل عام لابد لنا أن نفرح ونعلي رايات المجد للوطن فيما نحن نستعيد بطولات الأجداد والآباء وبطولات المقاومين والشهداء والأسرى وبطولات الأشقاء والأصدقاء الذين ساهموا معنا في تحرير الكويت من العدوان الغادر».

وأضافت الافتتاحية: «الكويت هذه الأيام في عيد ترفع رايات النصر خفاقة تتذكر ملحمة البطولات الخالدة والخلاص من الاحتلال ونتذكر ونستعيد البطولات الكبرى التي سطرها رجال الوطن ونساؤه كبارا وصغارا فهم أخلصوا للوطن بالفعل والعمل».

وتؤكد انه «كما أننا لا يمكن أن نمسح من الذاكرة معاناة أسرانا وشهادة شهدائنا فإننا لن ننسى ساعة الحقيقة وكيف اندحر العدو يجر أذيال الخزي والعار فكل بيت في الكويت ذاق مرارة الاحتلال لكننا أيضا ذقنا فرحة الانتصار».

وفي هذه المناسبة قدم العدد الجديد لوحة شعرية فنية تحت عنوان «احلى عيد» تجسد حب الطفولة للكويت وأعيادها إيمانا من المجلة بضرورة المشاركة الوجدانية مع الاطفال في هذه الأعياد الوطنية.

كما ضم العدد موضوعات تربوية وعلمية وثقافية وقصصية منوعة ومن بينها لقاء مع مجموعة من الأطفال تحدثوا وعبروا بتلقائية عن مدى حبهم للكويت في هذه المناسبة السعيدة.

وفي باب رواد من بلادي خصص العدد اربع صفحات لأربع شخصيات كويتية كان لهم دور ريادي في تاريخ البلاد وهم حاكم الكويت العاشر الشيخ أحمد الجابر الصباح والاعلامي أحمد الضرمان وعميد الفنون البحرية خليفة العميري رحمهم الله، اضافة الى القارئ الشهير مشاري العفاسي.

وضم العدد ايضا مجموعة متنوعة من القصص المصورة وهي «مبارك عيدك يا كويت» وزيارة «كونا الصغير» الى «القرية التراثية» و«تفاحة المارد» و«حسن وقمر النهار» و«يارا وبسبس» و«عمار الطيار».

واضافة الى ذلك تضمنت المجلة قصصا واقعية وخيالية وهي «الحياة قصيرة مع من نحب» و«صديق جدي» و«سوسن وعروستها نوسة» و«الخليفة والعالم الذكي» و«ورقة التوت الخشنة» وغيرها من الموضوعات الفنية والترفيهية.

وكانت «كونا» اصدرت العدد الأول من مجلة الأطفال الدورية «كونا الصغير» في شهر سبتمبر 2014 متزامنا مع بدء العام الدراسي 2014 - 2015 ومتضمنا العديد من الأبواب والموضوعات الوطنية والتربوية والترفيهية والعلمية والتاريخية بطريقة جذابة مرحة.

وتهدف الوكالة من وراء إصدار هذه المجلة إلى تثقيف أبنائنا الصغار بمجال العمل الصحافي وتعريفهم بفنون الكتابة الصحافية المتنوعة واكتشاف مواهبهم المختلفة وخصوصا في مجال الكتابة والتأليف.

وتتطلع «كونا» من خلال المجلة إلى ملء أوقات فراغ الأطفال بالمرح والقصص الغنية بالفوائد والعبر وتشجيعهم على القراءة وتعزيز دور المدرسة ونشر العلم والمعرفة بالتعاون مع الجهات المعنية في هذا المجال.

ويأتي إصدار «كونا الصغير» ليضاف إلى إسهامات «كونا» الثقافية وليمثل ترجمة حقيقية لحرصها على المساهمة في حملة تعزيز القيم الأخلاقية في المجتمع وبناء جيل كويتي هادف يعي حاضره ومستقبله.

وتستمر المجلة بالصدور في عامها الثالث وبشكل دوري كل ثلاثة أشهر خلال العام الدراسي فقط على أمل تطوير المجلة لاحقا لتكون رفيقة أطفال الكويت والعالم.

ولم تتوقف مجلة «كونا الصغير» عند اصدارها الورقي فحسب بل أنشأت موقعها الإلكتروني الخاص بالطفل تأكيدا لاهتمام الوكالة بعالم الأطفال ولمزيد من التواصل مع أطفال الكويت وكل الأطفال العرب.

ويمكن للمدارس وكل من يرغب في الحصول على نسخ مجانية من المجلة الاتصال المباشر على وكالة «كونا» على الرقم 22271800 أو زيارة مبنى الوكالة في منطقة الشويخ.

http://kids.kuna.net.kwكما يمكن الاطلاع الكترونيا على جميع اصدارات المجلة السابقة من خلال الموقع الالكتروني «http://kids.kuna.net.kw» الذي يستقبل يوميا مئات الزوار من الكويت ومختلف أنحاء العالم.