عبدالهادي العجمي

قالت الأمينة العامة لجمعية الهلال الاحمر الكويتية مها البرجس ان الجمعية حريصة على تنظيم الانشطة الهادفة الى مساعدة الاسر المحتاجة وادخال البهجة على قلوب الاطفال الايتام.

وأشارت البرجس، في تصريح صحافي خلال الحفل الخيري الذي نظمته بمقرها عصر امس بمناسبة الاعياد الوطنية، الى ان هذا الحفل يأتي ضمن الانشطة المتميزة التي تقوم بها في هذا الاطار.

وأضافت ان الحفل تضمن تقديم العديد من العروض الفنية والترفيهية لاكثر من 500 طفل، فضلا عن تقديم الهدايا لهم بهدف التخفيف عنهم وادخال الفرحة على قلوبهم.

وذكرت ان جمع الاسر المحتاجة والاطفال الايتام في مثل هذه الانشطة يعد من المبادرات «المتميزة» في فكرتها وتوقيتها والشرائح المستهدفة منها، مثمنة جهود المتطوعين والمتطوعات القائمين على انجاح هذ الحفل.

وأفادت بأن ركيزة عمل «الهلال الاحمر» تقوم على تقديم المساعدات للشرائح المحتاجة لاسيما بمجال الرعاية الاجتماعية وكفالة الايتام والتعليم ومساعدة المقبلين على الزواج وغير ذلك.

من جانبها، قالت مديرة ادارة المساعدات المحلية بالجمعية مريم العدساني في تصريح صحافي ان هذا الحفل يأتي استمرارا لالتزام «الهلال الاحمر» الدائم بالوقوف الى جانب المحتاج في جميع المواسم وتحديدا اشراكه فرحة الاعياد الوطنية.

وأوضحت ان الحفل الذي تحرص الجمعية على اقامته كل عام تضمن فقرات ترفيهية ومسابقات وتوزيع هدايا على الاطفال، معربة عن املها في ان يستمر هذا العطاء بغية خدمة كل الفئات المحتاجة.

ودعت العدساني المحسنين من ابناء الكويت ومحبي الخير الى دعم الاعمال الانسانية التي تقيمها الجمعية لصالح الاسر المحتاجة، مثمنة مبادرات المتبرعين في تقديم الدعم والتبرع للجمعية.