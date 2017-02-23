أعلن النادي العلمي الكويتي نجاحه في تصوير مذنب هوندا ماركوس باجيصاكوف «Comet 45P/Honda-Mrkos-Pajdušáková»، حيث تمكن مدير إدارة الفلك والفضاء بالنادي بدر حمود العميرة من التقاط صور للمذنب من صحراء الوفرة بسماء الكويت.

وفي تصريح صحافي بهذا الخصوص، قال مدير إدارة علوم الفلك والفضاء بالنادي بدر حمود العميرة، إنه تمكن من التقاط صور للمذنب من صحراء الوفرة خلال الساعات الأولى من الصباح بالرغم من الظروف الفلكية كاكتمال البدر الذي أضاء السماء، موضحا ان ارتفاع المذنب بلغ حوالي (40) درجة قوسية فوق الأفق الشرقي.

وأضاف أن هذا المذنب من المذنبات النشطة قصيرة الدورة، تم اكتشافه أواخر عام 1948 من قبل العالم الفلكي الياباني مينورو هوندا، واستمرت متابعته ودراسته من قبل العالمين الفلكيين السلوفاكيين ماركوس وباجيصاكوف.

وذكر ان «مذنب هوندا ماركوس باجيصاكوف» له مدار بيضاوي قصير حيث يكمل دورة كاملة كل 11 عاما تقريبا في مداره، ويمر بالقرب من الأرض مرة كل 5.26 سنوات، ويقدر قطر نواة المذنب بحوالي 1.6 كم، ويتحرك بسرعة 2.25 مليون كم في اليوم الواحد.

ولفت إلى ان المذنب في طريقه للابتعاد عن الأرض، وسيستغرق حوالى خمس سنوات ليعود إلى الجزء الداخلي لنظامنا الشمسي، مضيفا انه نجح في تصوير المذنب في أقرب نقطة له من الأرض، حيث كان على مسافة حوالى 12.5 مليون كم تقريبا، وكان في أقصى لمعانه (+7) تقريبا، مشيرا إلى أنه يتميز بلونه المائل للون الأخضر بسبب تأين الغازات الموجودة على سطحه من حرارة الشمس.