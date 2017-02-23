قال الأمين العام لرابطة الأدباء الكويتيين طلال الرميضي: ان الرابطة حريصة على المشاركة في المهرجانات الثقافية العربية، وخاصة ما يتعلق بالطفل، مبينا أنها تشارك هذا العام للمرة الثانية في مهرجان صفاقس الـ24 الذي ينطلق غدا الجمعة بمشاركة رسمية من الرابطة.

وأوضح الرميضي في بيان أصدرته الرابطة أمس الأربعاء أن الرابطة ستمثل في المهرجان هذا العام الأديبة الكويتية الروائية هبة مندني التي قدمت للطفل الكويتي والعربي العديد من قصص الأطفال، وفازت بعدد من الجوائز الخليجية.

وأشار إلى أن هذه المشاركة لن تكون الوحيدة في برنامج مشاركات الرابطة التي تهتم بموضوع أدب الطفل ولديها الكثير من الأدباء المتخصصين في هذا المجال.

وأكد أن الكثير من الأدباء الكويتيين باتوا مهتمين بهذا النوع من الأدب، وهناك توجه وطني بهذا الخصوص حيث بتنا نرى الكثير من الإصدارات المتخصصة والمؤلفات والمؤلفين الكويتيين الخاصة بالطفل.

من جانبها، أوضحت الروائية هبة مندني أنها ستغادر البلاد غدا الجمعة للالتحاق بهذا المهرجان السنوي الكبير الذي يضم الكثير من الفاعليات المهمة، والتي ستكون الكويت حاضرة فيها هذا العام من خلال مجلة العربي الصغير ومن خلال إصدارات المجلس الوطني الخاصة بالطفل.

ولفتت إلى أن مهرجان صفاقس هذا العام يتزامن مع مناسبة وطنية كبيرة وهي العيد الوطني وعيد التحرير، وسيتم توزيع الكثير من الأعلام الوطنية بالمناسبة على الأطفال التونسيين، وستكون فرصة للتعريف بالكويت وعيدها الوطني ويوم التحرير.

وأكدت أن الحضور الكويتي في صفاقس سيكون شديد الأهمية نظرا لمشاركة عدة جهات في أجنحة مختلفة، وستكون محطة مهمة تتزامن مع الأعياد الوطنية، وبهذا ننقل هذا الحدث مباشرة إلى أرض تونس الشقيقة.

وأشارت مندني الى أنها ستشارك في العديد من فعاليات المهرجان، وستتحدث عن أدب الطفل وتطوره في الكويت والمنطقة فيما يضم البرنامج أيضا مجموعة من الأنشطة الطفولية والقراءات القصصية وزيارة إلى المكتبة الوطنية في مدينة صفاقس للقاء أكبر عدد من الأطفال التونسيين.

يذكر أن مهرجان صفاقس هذا العام ينطلق غدا وينتهي في 3 مارس المقبل، ويضم الكثير من الأنشطة المختلفة ومعرضا لكتاب الطفل ومسرحيات ومحاضرات متنوعة وجلسات علمية متخصصة يحضرها عدد كبير من الأدباء والمتخصصين بالطفل من مختلف الدول العربية.

ومن المتوقع أن تشارك هذا العام 13 دولة عربية، وهي إضافة إلى تونس والكويت فلسطين والمغرب والجزائر ومصر والمملكة العربية السعودية والكويت وقطر والأردن واليمن والعراق والسنغال وفرنسا.

وتزامن مع هذا معرض الكتاب، وستقام ندوات فكرية من ضمنها ندوة بعنوان «رؤى في ثقافة الطفل: البحث عن مشروع» إلى جانب عقد لقاءات أدبية وشعرية بين الأطفال والأدباء، على غرار الكاتب نور الدين بن عزيزة من تونس، والكاتبة هبة مندني من الكويت والأديب العربي بن جلون من المغرب والشاعر الأردني محمد جمال عمرو.