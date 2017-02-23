أجرت المؤسسة العامة للرعاية السكنية الكويتية قرعة الدفعة الخامسة من القسائم الحكومية لمشروع جنوب المطلاع «إن 4».

وقالت المؤسسة في بيان صحافي إن هذه الدفعة تشمل 270 قسيمة بمساحة 400 متر مربع لكل منها توزع على المواطنين أصحاب الطلبات الإسكانية حتى 21 مارس 2011.

وأضافت أن اليوم الخميس ويوم الأحد المقبل سيكونان موعدين لتوزيع بطاقات القرعة للدفعة السادسة من القسائم الحكومية في مشروع جنوب المطلاع «إن 4» والتي تشتمل على 305 قسائم مساحة 400 متر مربع.

ودعت المؤسسة المواطنين المهتمين بالقضية الإسكانية إلى متابعة حساب المؤسسة الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي «إنستغرام» و«تويتر» و«يوتيوب».

وتضم مدينة جنوب المطلاع السكنية 30400 وحدة سكنية بمساحة قدرها 400 متر مربع لكل منها، إضافة إلى الخدمات الأساسية والمباني العامة كالمدارس والمراكز الصحية ومراكز الإطفاء ومراكز الضاحية وأفرع الجمعيات التعاونية والمساجد.