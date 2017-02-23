افتتحت حملة «الكويت بجانبكم» التي تمولها (الجمعية الكويتية للإغاثة) ثلاث مدارس «كرفانية» جديدة في مدينة (الرمادي) كبرى مدن محافظة (الأنبار) غربي العراق.

وقال رئيس الجمعية الطبية العراقية الموحدة للاغاثة والتنمية د. أحمد مشرف الهيتي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) ان المدارس افتتحت في إطار المرحلة الثالثة والأخيرة من مشروع متكامل لبناء 22 مدرسة في محافظات (الأنبار) و(ديالى) و(صلاح الدين).

وأضاف رئيس الجمعية التي تعتبر الشريك المحلي للجمعية الكويتية للاغاثة ان كل مدرسة تضم 16 صفا دراسيا وغرفتين للإدارة ومجموعة صحية، موضحا ان جميع المدارس مزودة بخدمات التدفئة والتبريد ومجهزة بمولد كهرباء ومراوح ومؤثثة بمقاعد دراسية مزدوجة ولوحات.

وأشاد في هذا السياق بدعم الكويت لقطاع التربية والتعليم في العراق وتبنيها العديد من المبادرات لبناء المدارس في مخيمات النازحين والمناطق المتضررة في العراق.