أطلقت «الرحمة العالمية» التابعة لجمعية الإصلاح الاجتماعي حملة «الكويت ديرة الخير» وذلك في إطار مشاركتها في الاحتفال بالمناسبات الوطنية وذلك بهدف إبراز وجه الكويت الخيري والإنساني والحضاري، وتعزيز ثقافة العمل الخيري.

وفي هذا الصدد هنأ رئيس شؤون القطاعات في الرحمة العالمية التابعة لجمعية الإصلاح الاجتماعي فهد محمد الشامري صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ، ومجلسي الوزراء والأمة، والشعب الكويتي الكريم بمناسبة احتفالات الكويت الوطنية.

وبين الشامري أن الحملة تهدف إلى إبراز قيمة العمل الخيري والإنساني المتأصل لدى الشعب الكويتي المعطاء، ما جعل الكويت مركزا إنسانيا عالميا لكونها من أكثر الدول نشاطا في مجال العمل الخيري في مختلف أنحاء العالم، مبينا أن أيتام مجمعات الرحمة التنموية قد أكملوا استعدادهم لمشاركة أهل الكويت احتفالاتها بالمناسبات الوطنية.

وأضاف الشامري أن الجمعيات الخيرية الكويتية تعد علامة بارزة في ساحات العطاء الإنساني بفضل تحركاتها الميدانية السريعة في جميع المناطق، وجهودها التي تندرج كجزء من الواجب الإنساني الذي يعبر عنه الموقف الرسمي للكويت قيادة وحكومة وشعبا.

وأشار إلى أن صناعة الخير في كويت الخير تأتي من خلال تعاون الجميع حكومة وشعبا ومؤسسات على تقديم المساعدات لكل من يحتاجها في أي مكان حول العالم، وإيصال الاحتياجات الأساسية من طعام وشراب وخدمات صحية وتعليمية وإغاثية واجتماعية ونفسية إلى المجتمعات الفقيرة.

وأعلن الشامري أن الرحمة العالمية بصدد تدشين القافلة 300 وذلك في إطار مشاركتها في احتفالات الكويت الوطنية والتي سيشارك فيها الجهات الرسمية والإعلامية، وشركاء الرحمة العالمية في إغاثة اللاجئين السوريين، ووفد من الرحمة العالمية، ومجموعة من الفرق التطوعية.

وبين الشامري أن القافلة ستتضمن مساعدات إغاثية وعينية، وحفلا للأيتام، وتكريما للفرق التطوعية التي شاركت الرحمة العالمية في إغاثة النازحين واللاجئين السوريين في مختلف مناطق عملها.