أعلنت جمعية الهلال الأحمر انطلاق الاجتماع الثالث للجنة الدائمة للعمل التطوعي لهيئات وجمعيات الهلال الأحمر بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي وذلك في مقر الجمعية.

وقال مدير ادارة الشباب والمتطوعين في الجمعية د.مساعد العنزي في كلمته خلال الاجتماع ان العمل التطوعي ليس غريبا على المجتمع الخليجي وبرز خلال مسيرة هيئات وجمعيات الهلال الأحمر بدول مجلس التعاون الخليجي والتي اخذت على عاتقها النهوض بالأعمال التطوعية لخدمة المجتمعات المدنية.

وأكد العنزي أهمية العمل التطوعي من خلال مساهمة الفرد في خدمة مجتمعه ووطنه بدون مقابل إضافة الى توفير الفرصة المناسبة لكل فرد لتأدية الخدمات والمساهمة في الأعمال والمشاركة في اتخاذ القرارات.

وأضاف ان للعمل التطوعي مزايا عديدة منها إكساب المتطوعين خبرات ميدانية وإدارية في العمل الخيري والتنظيمي وتوجيه الطاقات البشرية لمصلحة المجتمع من خلال بناء فريق العمل وتطوير الذات في جوانب متعددة تعود بالخير والنفع له ولمجتمعه.

وأشار الى ان العمل التطوعي نجح في دول مجلس التعاون وهناك العديد من التجارب التي يمكن الوقوف عليها في هذا العمل خصوصا في المجال الإغاثي الدولي، موضحا ان اللجنة ستناقش مسودة مشروع اللائحة التنظيمية للعمل التطوعي المشترك بدول المجلس.

وذكر ان اللجنة ستضع تصورا ومشروعا لمسودة «جائزة تحفيز العمل التطوعي» في الهيئات والجمعيات الخليجية إضافة الى بحث آلية عمل فريق العمل التطوعي الخليجي المشترك.

وبين العنزي ان اللجنة ستستعرض أوراق عمل الملتقى الخليجي السنوي الأول للعمل التطوعي في هيئات وجمعيات الهلال الأحمر الخليجية والذي تنظمه هيئة الهلال الأحمر الإماراتي الشهر المقبل في أبوظبي.

وأشار الى ان اللجنة ستستعرض خطط واستراتيجيات استقطاب الشباب كمتطوعين في هيئات وجمعيات الهلال الأحمر الخليجية والاطلاع على التجربة المميزة لجمعية الهلال الأحمر الكويتية في هذا المجال.

وبين ان اللجنة ستضع مقترحاتها والبرامج المشتركة التي ستنظمها جمعيات وهيئات الهلال الأحمر الخليجية للاحتفال بفعالية اليوم العالمي للتطوع والذي يصادف يوم الخامس من ديسمبر المقبل تحت شعار موحد والعمل على زيارة المرضى في المستشفيات.

وأضاف ان اللجنة سترفع توصياتها لرؤساء هيئات وجمعيات الهلال الأحمر بدول مجلس التعاون الخليجي في اجتماعها الـ13 في البحرين مارس المقبل.